楊潤雄：危國安不制止 學校塞責 教局稱屬行政責任 教協：或致校方寧枉勿縱

稱校方若不作為是否默許

根據局方指引，學校應加強防範和制止在校內任何違反《基本法》、《港區國安法》及本港法律的教學和活動。教育局長楊潤雄昨於商台節目《在晴朗的一天出發》說，倘學校有人高叫明顯危害國家安全的口號，而校方「無制止他，或由他嗌」，學校某程度沒履行其應有責任，「如果它（學校）明知都不做任何事，它是否默許？」

至於學校要負什麼責任？教育局回覆稱，局方向學校提供的指引屬行政指引，故相關責任為學校的「行政責任」。

教局倡學校設國安工作小組

局方周四亦向學校發放文件講解有關國安的具體措施，提到學校應設工作小組或委任專責人員（見表），以制定和落實與維護國安及國安教育措施。文件列明相關小組或人員的工作，包括制定策略和措施以預防和處理政治或其他違法活動入侵校園，並要定期向學校管治機構提交年度報告，明年11月起學校須每年向局方交年度報告。

教協副會長葉建源認為，現時學校無法判斷涉及國家安全事件的事態輕重，可能校方以為可透過勸喻解決事件，但當局要求報警，最終或令學校「寧嚴勿鬆、寧枉勿縱」，增加不公道的情况，影響師生關係。他又說，當局應就校內有關國安的措施劃出清晰界線，若未能劃線，當局應留有空間讓學校做相關工作。

教協籲就國安措施劃界線

教聯：可多解釋國安工作

教聯會副主席、中學校長鄧飛說，當局就國安向學校發的指引仔細、清晰，無灰色地帶，認為學校的壓力主要源於從未做過國安相關工作，「由零開始做」。他認同當局日後可向學界多提供培訓，解釋國安相關工作。

教育局回覆稱，隨着《港區國安法》實施，學校須按照教育局指引，盡快檢視不同範圍的工作並適當跟進，讓學校各級人員和學生認識、了解及遵守《香港國安法》，做好防範的工作，從而減少制止和懲治的需要。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676