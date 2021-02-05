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港聞
2021年2月5日星期五
港聞二
教局國安指引：學生叫口號嚴重可報警 先勸止提醒 有需要時記錄違法者行為
國安內容滲中小各科 須指出不容爭辯妥協
活動邀校外團體 學校須確保不危害國安
職津工時門檻倡降半 涉開支13.8億 放寬食物援助資產限額 工會批評藉機刪個人交津
食肆收益跌三成 酒樓：曾全晚一枱客生意300元
消委：網購投訴升兩倍 研推網上平台解爭議
三跑增兩中招 揭工人及分判漏報接觸史 一為確診工親屬 病發5天續上班赴兩地盤
10日兩封碧街 街坊：再驗無意思 他區更需要
10次突襲驗6400人揭1初確 林鄭：找不到確診是「好指標」
逾百醫局醫護染疫 兩群組確認院內感染
破「殺豬盤」騙黨 美女扮曖昧誘投資 製「交友攻略」教尋獵物 56人中招失2000萬
本地豬場首現非洲豬瘟 240頭銷毁
涉強姦非禮13歲女兒 巴裔父子否認5罪
縱火男生感化改判教導所 律政司覆核 官斥被告無同理心無悔意
女經理激光筆襲警上訴 官問人群散時照警「係咪撩事鬥非」
港畢業生下周起可申加國工作簽證助居留
私人控梁家榮被拒提上訴 官：需釐清哪級法院處理
民建聯倡「變革香港」 李慧琼稱無意派人選特首
盼增夏天客量 電車研對流風扇降溫
尊子漫畫
【Emily】李慧琼體質敏感照打國藥 接種完都覺好瞓咗
【Emily】區議員為街坊寫揮春 「真係無人 唔好爆門」大熱
【Emily】林鄭答問會 張華峰又WhatsApp講食
【Emily】明起增設逾30個「寵物共享公園」
【Emily】學者引大數據：貓咪幾時絕育？建議4個月大
【Emily】「觀音開庫」改網上 代你借庫還庫
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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教局國安指引：學生叫口號嚴重可報警 先勸止提醒 有需要時記錄違法者行為
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