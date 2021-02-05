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盼增夏天客量 電車研對流風扇降溫

【明報專訊】近年電車乘客量不斷下跌，為了令市民在夏天乘搭電車時更舒適，電車公司正研究在車廂加裝對流風扇為車廂降溫，冀令客量回升。電車公司透露，裝置由電車公司自行開發，已製造出原型，但仍須接受各種測試，暫未有推出時間表。另外，電車公司與科大合作，讓學生親手設計新一代電車，有學生建議在電車車頂加設一層「空氣隧道」，將車外空氣抽進車內，令車廂降溫；電車公司表示，學生提出的概念有可能融入未來電車設計中。

開發原型仍需測試 未有推出時間表

電車公司市場商務及品牌總監張永恒表示，夏季電車乘客量一向較少，明白年輕一代對交通工具有要求，惟電車現時供電不足以為整隊車隊安裝冷氣，故電車公司正研究如何為車廂降溫。

張永恒表示，公司製造出對流風扇的原型，但要接受多項測試，單是安裝位置已有不同考慮，他說電車上層只有約1.8米高，若裝在天花中間可能會「頂頭」；若安裝下層車廂兩旁，停車時可能將車外廢氣吸入車廂；新系統將設自動調節溫度功能，車廂內上升至一定溫度，就會啟動系統。

稱為乘客舒適 無考慮票價

被問到該系統會否令營運成本上升，以致有加價壓力，張永恒表示，「從來無考慮票價，無論票價幾多都係為乘客舒適而做」，又表示若裝置能吸引更多乘客在夏天乘搭電車是好事。

至於電車公司與科大合作的「電車在香港的運輸系統：為未來低碳運輸設計第8代電車」計劃，在2020年秋季學期，主要由科大工學院的綜合系統與設計學部課程的二年級同學，針對電車各種問題，創作出多款電車模型。

其中一項名為「流動」的設計，在電車上層加設肋骨型裝置，形成多條「空氣隧道」，配合多座小型風扇，將車外空氣抽入，經過空氣隧道在上層天花兩旁的通風槽排出，增加車廂空氣流動，達到降溫效果。組員莊汶希表示，由於肋骨型裝置隱藏在車頂夾層之中，設計團隊在車廂上層天花亦加入波浪形圖案，令乘客在感覺涼快之餘，亦意識到空氣對流是如何運作。

明報記者 馬耀森

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