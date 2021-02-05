私人控梁家榮被拒提上訴 官：需釐清哪級法院處理

上訴人郭德英無律師代表，獨自出庭應訊。法官張慧玲稱，現階段不會處理上訴，因張官認為上訴會出現重大法律問題，包括私人檢控被駁回後上訴應在哪一級法院處理，到底應通過司法覆核或是經上訴程序處理，沒有規定，案例亦不清楚，故需要澄清。

稱考慮批出私人檢控準則亦需釐清

另外，裁判官以表證不成立為由拒批申請，但根據案例，律政司介入時曾考慮「合理成功的定罪機會」。

張官認為，裁判官考慮是否批出私人檢控，應考慮表面證據，還是合理成功的定罪機會的準則，亦需釐清。再者，上訴庭亦有責任釐清私人檢控與《基本法》第 63條的關係，最終將案件轉介上訴庭處理，下令郭須於21天內存入相關文件。

法庭昨日同時處理商人王文漢申請私人檢控立法會前議員郭榮鏗，14項公職人員行為失當罪的上訴。王文漢在庭上表示，由於郭榮鏗已被褫奪議員職位，「公義已得到彰顯」，申請撤回上訴，獲法官批准。

【案件編號：HCMA216、298/20】