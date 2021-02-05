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女經理激光筆襲警上訴 官問人群散時照警「係咪撩事鬥非」

【明報專訊】28歲女經理前年8月涉在尖沙嘴用激光筆照射警員眼睛約一秒，早前被裁定一項襲警罪成，判監3個月。女經理不服定罪及刑期上訴，案件昨在高院審理。上訴方呈上新片段，指上訴人在被捕前沒有任何動作，警員證供不可信；又稱案情輕微，判刑過重。法官一度反問，施襲者在人群散去時照射警察，「係咪撩事鬥非？係咪乞人憎呀？」

上訴方呈新片 質疑警認錯人

上訴人郭麗芬（28歲），被裁定前年8月10日在尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強罪成。

上訴方呈上新片段，稱上訴人在被拘捕前沒有任何舉手的動作，沒有照射激光筆，質疑警員朱冠強認錯人，其證供可信性存疑，定罪不穩妥。律政司一方反駁，片段中女子容貌模糊，根本不能肯定女子便是上訴人，質疑上訴方單憑衣著及位置辨認出上訴人的基礎。法官李運騰強調，他只須考慮上訴方提出的疑問，能否構成一個影響定罪的疑點。

就刑期上訴方面，上訴方稱警員被照射時間短，案情相對輕微，3個月監禁過重。李官聞言後說，「當時大家都差唔多散Band，仲有人去照警察，係咪撩事鬥非？係咪乞人憎呀？」指施襲者行為具挑釁性，想製造更多衝突，「係咪想警察發嬲打人，畀人影相呀？」由於雙方須補充新相片，李官押後至3月24日繼續聆訊。

另外去年5月，網上流傳一張警員電話號碼相片，27歲女接待員黎芷欣用其母親登記的電話，於一天半內向兩名女警打出8次電話；32歲男文員莫震熙亦在半天內，向上述兩名女警打電話7次。兩人早前承認各一項不斷打電話罪，案件昨於東區裁判法院判刑。

其中男文員透過辯方求情稱，因對社會的無力感而犯案，裁判官劉綺雲回應「有無力感都唔使搞警察㗎」，但基於打電話的次數不多，每次時長只是約數秒，兩人亦有悔意，故判兩人各感化12個月。

【案件編號：HCMA 182 & ESCC 2475/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕不斷打電話罪 定罪上訴 襲警罪 激光筆 尖沙嘴警署 快閃示威 反修例運動

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