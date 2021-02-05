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縱火男生感化改判教導所 律政司覆核 官斥被告無同理心無悔意

【明報專訊】前年11月，時年15歲男生向柴灣已婚警察宿舍投擲一枚汽油彈，損毁一單位窗戶及外牆。他早前承認罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，判3年感化。律政司不滿刑罰過輕，提出刑期覆核。上訴庭昨表示，基於罪行嚴重性和更生需要，改判男生入教導所。律政司一方表示，男生向感化官流露悔意，但對於警察宿舍的居民受生命威脅，他則保持緘默。法官潘敏琦形容男生沒有同理心，質疑他毫無悔意。

男被告現年16歲，原審裁判官何俊堯早前鑑於他患亞氏保加症、案發時年紀輕等因素，判他服3年感化令，為感化令最長可判年期。甫開庭，男生一方表示，法庭早前索取多份報告內容正面，感化官建議被告入住更生中心或教導所，由於他已經改善情緒問題，建議改判羈留時期較短的更生中心。

官稱縱未成年 需考慮阻嚇

首席法官潘兆初聽畢表示，男生難以控制情緒，紀律式訓練有助他改善問題，又強調成年被告干犯汽油彈案件，要面對數以年計的監禁，即使男生未成年，法庭也要考慮阻嚇性因素。潘官引述報告稱，男生堅持自己在脅迫下投擲汽油彈，家長亦透露他受社交媒體影響，法庭關注被告「究竟有幾多真誠悔意？」

律政司副刑事檢控專員林穎茜回應，指報告顯示男生對於犯案令父母擔憂而感悔疚，但針對涉案警察宿舍的居民受到影響，他則保持緘默。法官潘敏琦說，「（男生）無任何同理心，與之前的報告同出一轍，未能醒覺這一點」。林穎茜又指報告顯示他上課遲到和打瞌睡，適合判處較長的羈留期。上訴庭決定改判男生入教導所。根據資料，教導所的羈留時間為半年至3年不等。

旁聽者斥控方「掙陰騭錢」

男生散庭時向公眾席豎拇指，其母痛哭流涕以紙巾拭淚。林穎茜離開法院時，遭旁聽者追着指罵「死全家啦」、「掙埋啲陰騭錢」等，由保安護送離開。

司機家藏煙霧彈 囚38月

另外，24歲起重機司機盧俊希於前年8月1日，遭警方突擊搜查天水圍的住所，搜出30枚煙霧彈以及汽油彈原料，他早前承認各一項管有炸藥罪，及管有物品意圖摧毁財產兩罪，昨在區域法院被判囚38個月。

法官祁士偉判刑時提及，本案案發時正值社會暴力示威，示威者大肆破壞店舖、警署、政府公物等，亦有民居受影響；被告家中搜出爆炸性及易燃物品，一旦使用，除數量之多極具破壞，亦可能令社會動盪加劇，為本案加刑因素。

【案件編號：CAAR12/20、DCCC 909/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕已婚警察宿舍 覆核刑罰 煙霧餅 汽油彈 反修例運動

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