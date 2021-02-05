涉強姦非禮13歲女兒 巴裔父子否認5罪

【明報專訊】巴基斯坦裔少女隨家人移居香港，控訴13歲開始被父親摸胸，更遭胞兄強迫肛交及強姦。事主在父母爭執期間，說出遭父親非禮的經過，其後經社署報警揭發事件。涉案巴裔父子分別否認強姦、非禮等共5罪，案件昨於高等法院審理。根據控方開案陳辭，事主遭胞兄強姦後，一度想上天台跳樓自殺，終打消念頭。父子在警誡下否認犯案，醫生發現事主處女膜有裂傷，反映曾發生性行為。
女兒曾擬輕生 經社署報警
兩被告依次為少女的18歲兄長和40歲父親。兄長被控強姦、未經同意下作出肛交及非禮共3罪，父親被控兩項非禮罪。
父涉趁觀看回教節目非禮
兄涉趁睡着強行肛交
根據控方開案陳辭，女事主X現年16歲，就讀中五，次被告是其父親。最早案發於2017年7月左右，13歲的事主躺在牀上觀看伊斯蘭教節目時，父親伸手摸其胸部及下體，事主用手阻擋不果。2018年4月，父親再次非禮事主，包括把手指插入其陰道。事主在父母吵架時，說出父親非禮一事，父親之後沒再侵犯事主。
至於事主胞兄，控方指稱他最早於2018年2月犯案，當時事主正熟睡，胞兄將下體插入其陰道，其間沒戴安全套。2019年2月，胞兄趁事主睡覺時，強行與她肛交數分鐘，事主感到嘔心難受，隨即到廁所洗澡。最後一次是事主15歲生日當天，胞兄在沙發上脫下事主的褲子，摸其臀部。事主喝罵反抗，胞兄遂轉身離開。
根據雙方承認事實，事件曝光後，社署2019年3月報警求助。當時事主前往警署錄口供，父親一度報警稱女兒失蹤，警方及後拘捕兩被告。