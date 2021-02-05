涉強姦非禮13歲女兒 巴裔父子否認5罪

女兒曾擬輕生 經社署報警

兩被告依次為少女的18歲兄長和40歲父親。兄長被控強姦、未經同意下作出肛交及非禮共3罪，父親被控兩項非禮罪。

父涉趁觀看回教節目非禮

兄涉趁睡着強行肛交

根據控方開案陳辭，女事主X現年16歲，就讀中五，次被告是其父親。最早案發於2017年7月左右，13歲的事主躺在牀上觀看伊斯蘭教節目時，父親伸手摸其胸部及下體，事主用手阻擋不果。2018年4月，父親再次非禮事主，包括把手指插入其陰道。事主在父母吵架時，說出父親非禮一事，父親之後沒再侵犯事主。

至於事主胞兄，控方指稱他最早於2018年2月犯案，當時事主正熟睡，胞兄將下體插入其陰道，其間沒戴安全套。2019年2月，胞兄趁事主睡覺時，強行與她肛交數分鐘，事主感到嘔心難受，隨即到廁所洗澡。最後一次是事主15歲生日當天，胞兄在沙發上脫下事主的褲子，摸其臀部。事主喝罵反抗，胞兄遂轉身離開。

根據雙方承認事實，事件曝光後，社署2019年3月報警求助。當時事主前往警署錄口供，父親一度報警稱女兒失蹤，警方及後拘捕兩被告。

【案件編號：HCCC80/20】