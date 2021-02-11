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本地豬場首現非洲豬瘟 240頭銷毁

【明報專訊】本地豬場首次有豬驗出非洲豬瘟病毒。漁護署昨公布，元朗黃泥墩一個持牌豬場內，6頭來自同一豬舍的豬驗出非洲豬瘟病毒，漁護署即時禁止該場運出任何豬，並會銷毁該豬舍所有約240頭豬，該場3公里範圍內的3100頭豬健康無異常，但暫停運離場待檢測。有業界估計病毒經野豬傳播，已通知業界在豬場外加固圍欄，防止野豬闖入。

漁護署：無損活豬供應

漁護署表示，今次個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。本地豬農、養豬業發展協會主席陳建業表示，驗出豬瘟病毒的豬舍養豬不多，加上本地活豬佔本地市場少數，其他豬場應可填補空隙，料對農曆新年的供應量及零售價均不會有顯著影響。據食環署資料，昨日活豬供應2086頭，內地進口約佔85%，餘下是本地豬。

場內其他豬舍樣本呈陰性

漁護署表示，該署已巡查驗出病毒的豬場，並從場內不同豬舍抽取豬的樣本檢測，結果為陽性的6頭染病豬全部位於同一豬舍，場內其他豬舍的樣本，檢測結果均為陰性，亦沒發現豬的健康異常。由於場內已實施嚴格的生物保安措施，加上各個豬舍為分隔的構築物，並不相通，諮詢相關國際專家意見後，初步認為現階段毋須銷毁其他豬舍的豬。

另外，漁護署人員已巡查該豬場3公里內其他3個豬場，涉及約3100頭豬，並無發現有豬健康異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬，並為豬採樣及檢測，以確保豬場沒有受感染。

業界料病毒經野豬傳播

陳建業表示，本地豬場自行繁殖豬，病毒從外地輸入的可能不大，而近期有業界反映新界的野豬頗為活躍，部分會闖進豬場，估計病毒有可能來自野豬，已通知業界加固圍欄，以防止野豬闖入。

根據食安中心網頁，非洲豬瘟是嚴重的豬隻病毒性疾病，具高度傳染性，但不會感染人類，也無食物安全風險。

相關字詞﹕本地豬 非洲豬瘟

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