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破「殺豬盤」騙黨 美女扮曖昧誘投資 製「交友攻略」教尋獵物 56人中招失2000萬

【明報專訊】本地詐騙集團佈下「殺豬盤」騙局，僱用美女並提供「交友心理攻略」，教導她們在網上結識事主，建立曖昧關係，步步引誘對方墮入投資騙局，當中56名事主共損失約2000萬元。警方拘捕17人，包括集團主腦及骨幹，涉嫌與10宗投資騙案及45宗低息貸款騙案有關。

「殺豬盤」為內地網路用語，意指騙徒於網上交友，誘騙事主投資，當中「豬」指被騙的事主，騙徒以建立戀愛關係「養豬」，最後「殺豬」騙財。

拘17人 涉貸款投資騙案

警方昨日及前日採取代號「達標者」行動，拘捕12男5女，年齡介乎23至66歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，被捕人包括30歲主腦、兩名骨幹成員、4名尋找「獵物」的女騙徒及10名處理贓款的戶口持有人，警方不排除更多人被捕。調查顯示，集團與10宗投資騙案及45宗低息貸款騙案有關，在本港活躍近半年，警方凍結集團330萬元。行動中，警方搜查逾30個地方，包括集團位於新蒲崗的辦事處及被捕人寓所，檢獲電腦、手機、名牌手袋、名表等，警方相信騙徒用手袋及名表在網上「炫富」。

手袋名表炫富 多讚事主親近

警方商業罪案調查科情報組警司陳偉基表示，詐騙集團利用年輕、樣貌娟好女子，在社交媒體或交友程式結識異性，每日噓寒問暖，建立曖昧關係，時機成熟時便游說對方在集團的公司開戶口，投資倫敦金、銀或虛擬貨幣。騙徒聲稱有關投資高回報低風險，為降事主戒心，騙徒訛稱公司設應用程式，可監察戶口情况。當事主要求提取戶口結餘，騙徒會以投資失利等藉口拖延或拒絕要求，屬典型「殺豬盤」詐騙案。

該集團亦製作了「交友心理攻略」，協助女騙徒犯案，包括建議尋找「獵物」時，先確認對方有無購買力，再投其所好開展話題，並給予對方假希望，例如放假時找對方一同外出；又建議騙徒多稱讚事主，令對方以為建立了親密關係，亦可展示名牌手袋，誘導事主建立理財目標，繼而游說投資。

六旬澳洲漢 被騙1200萬最多

騙徒亦會假扮銀行職員，隨機打出推銷低息貸款電話，並會發送假職員卡片博取信任，若事主表明有意，騙徒會要求事主開投資戶口作貸款擔保，並先交貸款金額10%款項作保證金，以推高信貸評級，事主轉帳後便無法聯絡騙徒。

受害人年齡介乎23至62歲，單宗損失金額最大的事主為61歲澳洲籍男子，被騙1200萬元，他在港設食品公司，騙徒花逾兩個月與事主建立關係，雙方亦有外出見面。另亦有受騙者來自韓國及新加坡，警方相信騙徒有一定程度的英文水平。

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