逾百醫局醫護染疫 兩群組確認院內感染

三成尚在查是否院內染

賴偉文解釋，個案會做病毒基因排序分析及接觸追蹤，不能單靠其中一樣便斷定是否院內感染。他舉例，有醫院深切治療部醫生及內科護士同樣照顧一名病毒量高病人後確診，但對比3人病毒基因發現有異，故可排除院內感染。經基因排序及接觸追蹤調查後，有兩宗個案較肯定院內感染，聯合懷安科2D群組「很大機會源頭病人戴口罩不是很理想」；瑪嘉烈醫院日間內科病房則涉源頭病人除口罩進食污染環境。

賴補充，醫管局早前開始向5類照顧體弱病人的醫護提供非強制檢測，包括癌症化療及電療日間中心、社區老人評估小組及老人精神科外展服務隊 、紓緩治療外展小組、腫瘤科病房及血液透析中心職員。在5077個合資格職員中，驗了4553人，佔89.7%。他認為「九成不算好差」，今天會開展第二次檢測，視乎兩次結果再計劃下一步，不排除向全體員工推非強制檢測。他又表示，未來不會強制員工接種新冠病毒疫苗。

賴偉文：已反映NASK口罩質素問題

另外，有醫護投訴醫管局提供的NASK納米纖維呼吸器質素差、常移位，賴偉文說明白亦了解投訴，「同生產商反映過，內部會定期抽查，如發現有問題，成批會退貨」。

在加強感染控制方面，除加強日間服務病人篩檢，醫管局預料本季能為全部病人提供獨立抽血帶、血壓儀等病人專用儀器。

（疫情第四波）