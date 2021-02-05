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10次突襲驗6400人揭1初確 林鄭：找不到確診是「好指標」

【明報專訊】政務司長張建宗本月1日預告每日封區檢測至年廿九，同晚起連續3晚出動10次突擊圍區，至少6421人要強制檢測，至昨日首度在屯門豐景園第1座揪出一宗初步確診，陽性比率約0.016%。外界屢質疑行動勞民傷財，昨有建制派議員質疑連番封區「食詐糊」，特首林鄭月娥反駁稱沒找到確診者是好指標，顯示疫情有下降迹象，不會單憑此指標衡量封區成效。

不計及圍封油麻地受限區、碧街9至27號及東安街3號及北角東發大廈的行動，政府2月1日起連續3晚突擊多區，10次行動至少驗了6421人，9次行動零確診，至昨在約487人檢測的屯門豐景園第1座，首揭一宗初步確診，整體陽性比率約0.016%。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，上述初步確診家庭主婦周一喉痛，其居住單位同一坐向下一層的單位早前有一名機場三跑地盤工人確診。政府派員到訪該大廈約256戶，28戶沒應門。

前晚同被圍封的土瓜灣定安大廈D座及柴灣興華一邨美華樓分別約241人及1820人檢測，均零確診。美華樓約760戶，約36戶沒應門，政府人員另發現有3人未強制檢測，處罰5000元。定安大廈D座108戶，約8戶沒應門。

選區非「完全科學」 不以確診量成效

建制派謝偉俊昨在立法會答問會提到各區實施很嚴峻手段，「但鋪鋪都好似食詐糊」。林鄭月娥認為，封區沒找到確診是「好的指標」，反映疫情可能接近下降迹象，不會單憑確診的指標衡量封區成效。

被質疑階級有別 稱基層社區狀况差

熱血公民鄭松泰表示，林鄭月娥向中央述職前兩次突擊封區，無論是否發現確診者，均認為行動有需要，他批評「公你又贏、字你又贏」，突擊封區令公眾惶恐，亦質疑變相等於全民檢測。鄭松泰批評政府只封鎖基層社區，予人感覺階級有別。林太強調封區與述職完全無關，抗疫措施是集體決定，強制檢測有效，能發現不少確診者。林太承認選擇封鎖地段「有科學基礎，但不是完全科學」，未必做到完全準確，又否認階級有別，但稱基層社區環境衛生及樓宇狀况往往較差。

至於日前佐敦長樂街22至28號的不確定個案，歐家榮稱他再取樣本後結果仍是不確定，送伊利沙伯醫院再取樣後初步呈陰性，仍需驗抗體。

食衛局副局長徐德義表示，第四波疫情確診維持高位約4周緩慢回落，至1月初7天平均確診仍有30至40宗，其後反彈，7天平均確診最高約70宗，近兩周每日確診停留雙位數。過去兩周685宗本地確診，253宗源頭不明，佔37%，224人、即33%無病徵，顯示社區仍有傳播鏈。去年11月15日至本月1日須檢必檢、應檢盡檢及願檢盡檢策略下已進行逾300萬個檢測。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠肺炎 林鄭月娥 封區

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