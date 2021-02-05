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10日兩封碧街 街坊：再驗無意思 他區更需要

【明報專訊】政府昨晚第四度突擊封區檢測，油麻地及旺角各封逾20廈，其中碧街9至27號與順豐大廈3廈10日內第二度被封，有居民怨煩。有區議員稱油尖旺被封7次，造成巨大滋擾，近日居民早上已憂晚上又被封，有人更要求代問特首林鄭月娥「係咪好憎油尖旺居民？」

近一周無新個案 現確診鄰廈未納入

政府昨晚7時宣布將油麻地碧街7A至27A號、東安街2至50號、廣東道833至889號及登打士街10至16號列為受限區。本報統計，區內8廈累計64宗確診，1月10日首現確診，最後1宗出現於1月30日。當中碧街13至27號上月有40宗，1月28日後沒增確診。鄰近的順利大廈A及B座有2宗及1宗確診，但沒納入受限區。據區議員李偉峰了解，受限區有17廈，約2000至3000人，長者居多，劏房集中碧街一帶，約2至3間商戶有約5至8名職員滯留。

屬受限區的碧街9至27號與順豐大廈上月26日曾圍封，330人找到1宗確診。被封兩次的何小姐一個月驗第三次，覺得很煩，「呢區有事嘅人已經驗晒」，質疑「係咪有其他地方更需要封」，「封同一個地方無意思，唔會再搵到（患者）」。有商戶稱警員通知早些離開，但永發大廈地舖沙拉姆咖喱屋印度裔負責人Devi未及離去，他說政府最好提早通知，店內兩人滯留，有店員經歷第二次封區，首次在佐敦被封兩日。

另外，政府昨晚8時封旺角上海街文華閣。該處1月27日首現確診，累計兩宗源頭不明。一名住大角嘴福和大樓A座的56歲女死者生前曾到訪。當區區議員蕭德健說，文華閣有逾百人，沒劏房，近日不少人已檢測數次，對被封感驚慌。

區議員：居民問林鄭「係咪好憎油尖旺」

油尖旺區議會主席林健文稱，油尖旺已被封7次，除佐敦找到較多確診，多次「食光蛋」，造成巨大滋擾，不少人早上已憂晚上被封。他說部分大廈一兩宗確診卻被封，斥政府至今沒交代準則，繼續封區令居民有很大心理壓迫。副主席余德寶質疑，近日確診回落下政府為何仍堅持勞民傷財的封區，3廈再被封亦極擾民。他說有居民要求他代問特首：「係咪好憎油尖旺居民？」

昨晚政務司長張建宗等昨到油麻地視察，其間有人不斷呼叫：「點解封完又封呀？」有人語帶諷刺拍掌：「Good Show！」惟張沒回應。

（疫情第四波）

相關字詞﹕油尖旺 新冠肺炎 封區

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