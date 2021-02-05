三跑增兩中招 揭工人及分判漏報接觸史 一為確診工親屬 病發5天續上班赴兩地盤

昨增22確診 一漢失聯遭通緝

本港昨增22宗確診，包括3宗輸入、10宗源頭不明，當中一名58歲男（第10542宗）確診後，當局未能透過電話聯絡，警方正通緝。另有逾30宗初步確診。源頭不明個案中，除該名失聯患者，有一人住村屋，其餘8人所住大廈須強制檢測（見表）。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，機場三跑群組增兩人染疫，包括一名早前確診工人的親戚，二人曾見面，本應被列密切接觸者，惟當局追蹤時該工人沒透露會面，至該親戚確診後才得悉事件。該親戚同為地盤工，1月27日發燒，至5天後（2月1日）仍上班，曾到屯門龍鼓上灘和英皇道太古坊的地盤。當局正調查兩地盤的密切接觸者人數，共用更衣室人須檢疫。

另一名三跑工人屬初步確診，涉編號3303合約工程，與早前染疫33歲男工人（第10494宗）任職同一分判公司，會在三跑地盤不同地方走動，曾到爆疫範圍。該工人2月3日病發，同日到黃大仙社區檢測中心取樣，但翌日仍上班。歐家榮稱，分判商沒告知當局該工人屬密切接觸者，建議分判商安排曾到涉事範圍工人停工。

紅磡酒店兩職員確診 驗同事不驗住客

紅磡海灣軒酒店10天內兩職員確診，昨增一名顧客服務男職員確診，他1月28日最後上班，翌日發燒咳嗽，30日檢測呈陰性，至2月2日經私家醫生轉介到屯門醫院急症室，檢測陽性。早前確診的55歲外判維修工，負責油漆等工作，22日病發，25日最後上班，與新確診男職員沒接觸。

歐指出，不清楚酒店有否隱性傳播，故要求酒店全體約200名員工強制檢測。被問為何不安排顧客強制檢測，他稱早前6名酒店保安確診時，當局派發2000多個樣本瓶予住客，至今無人驗出陽性，個案全牽涉員工，且該酒店屬服務式住宅，住客較少與職員接觸。

質疑政府「外判」追蹤責任

何栢良促封地盤逐個查接觸史

港大感染及傳染病中心總監何栢良質疑當局有否到三跑地盤現場視察，似乎將追蹤調查責任「外判」予分判商，若沒到現場屬「嚴重失職」。他說，三跑地盤爆發已3周，目前應圍封地盤檢測，並派員逐個詢問工人接觸史，他相信地盤內仍有人漏網須檢疫。他補充，若港府對驗出污水陽性、風險較低的大廈強制檢測，但沒正視爆疫地盤，「走在疫情前」淪為空談。

此外，救世軍南山長者之家增一名院友確診，累計兩名居於二樓的院友、兩名員工確診。昨多一名67歲男患者離世，他是機場外判工，11月21日病發，兩日後入院，經治療後抗體陽性並解除隔離令，昨早不治，本港累計186名確診者離世。

下周將踏入農曆新年，食物及衛生局副局長徐德義昨呼籲，為免疫情再反彈，應避免跨家庭聚會，考慮以電話或視像通話互相祝賀；若需見面，應全程戴口罩、避免飲食。

明報記者

（疫情第四波）