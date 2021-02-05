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消委：網購投訴升兩倍 研推網上平台解爭議

【明報專訊】新冠病毒疫情改變了香港人的消費模式，消委會去年接獲投訴逾3萬宗，較前年上升26%，增加個案主要集中於口罩產品及旅遊相關投訴。疫下市民網購大行其道，涉及網購投訴亦按年上升約兩倍，消委會主席林定國表示，網上消費會是大趨勢，目前初步研究推動網上解決爭議機制，盼市民能透過網上平台處理投訴。

收逾3萬投訴 「旅遊」首位

消委會去年接獲30,935宗投訴， 是自2015年來最高。八大投訴類別中，排第一位為「旅遊事務」，有5371宗，按年升幅為141%，「醫藥及健康設備」排第二，由129宗上升到4699宗，升幅達35倍。林定國認為，整體投訴數字上升與疫情引伸投訴有關，不反映可推論消費者權益變差。

林定國：不反映消費者權益變差

疫下旅遊業冰封，消委會總幹事黃鳳嫺表示，旅遊投訴數字中最多為「機票取消」，從前年816宗升至去年4317宗。旅行團投訴由前年181宗升至去年330宗。黃表示，看到不少航空公司到去年後期面臨持續停飛，取消航班時候對顧客以「credit」形式「欠住（錢）先，遲一點畀你飛」，她提醒消費者將來復飛後，要留意相關細則，「如何訂？有無條款？要唔要等好耐？都有可能構成投訴因素」。

因應社交和消閒活動減少，有關服務的投訴為16,108宗，較前年升6%。在網購方面，消委會去年接獲13,642宗網購相關投訴，佔整體投訴近四成半，比前年升約兩倍，另有涉及382宗有關網上外賣點餐的投訴。

消委會同時公布「鼠年十大消費新聞選舉」，其中4宗涉及防疫用品與日常生活物資，3宗與旅遊相關。第一位是「疫情爆發各區現搶購潮 超市推限買令」，第二位是「農曆新年口罩供應短缺 消委會促商戶勿趁火打劫抬價」。

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