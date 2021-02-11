食肆收益跌三成 酒樓：曾全晚一枱客生意300元

12月跌幅顯著 酒吧中餐館最嚴重

統計處數據顯示，2020年全年食肆總收益為793.58億元，較前年跌29.4%。按食肆分類，跌幅最大的是數度被勒令停業的酒吧，按年跌近48%，其次是中式餐館，按年下跌逾38%（見圖）。

按月分析，去年10月、11月及12月收益與前年同期比較，分別下跌15.9%、18.6%及39.5%，以12月跌幅最顯著；總結第四季，食肆總收益為195億元，按年跌25.1%，跌幅最大的分別是酒吧和中式餐館，分別跌逾46%及35.5%。

政府發言人表示，食肆業務去年10月及11月有明顯改善，但12月受社交距離措施重新收緊而再惡化，全年總收益跌幅為有紀錄以來最大年度跌幅，預計食肆經營環境短期內仍充滿挑戰。

頤東酒家原址為太子鳳城酒家，前主廚兼老闆譚國景退休後結束酒家。數年前退休移居加拿大的鍾禮文去年底收到鳳城老伙計通知，並問他有否興趣接手，其後鍾與舊同學兼茶友與鳳城的老伙計一同接手經營，去年5月改名重開。

酒家原定去年農曆新年後開業，但簽訂租約後爆發疫情，重開之期一改再改，直至5月疫情稍緩才開業。至6月父親節檔期，政府放寬食肆社交距離，鍾稱該月生意不俗，惟無以為繼，最多月蝕6位數，「若蝕幾萬元，已算很好」。第三波疫情爆發時，政府限制食肆兩人一枱，他憶述曾有一晚只做到一枱客，收入僅300元，酒家更一度停業個多月。

疫情未見曙光 老闆：打定輸數

疫情未見盡頭，鍾禮文在政府再禁晚市堂食後維持經營午市，員工須支半薪。他說，一般午市生意佔整體收入三成，七成來自晚市，只經營午市雖要蝕錢，但可帶來現金流。對於政府延長社交距離措施至農曆新年假期後，鍾禮文說早已「打定輸數」，因此去年冬至前一周，他與員工決定推售盆菜，近日再推售賀年盆菜及菜式外賣，希望增加收入。頤東上月中獲《香港澳門米芝蓮指南》選為「必比登推介」，鍾稱生意增加了兩成，但形容仍是「吊鹽水」。

問到從來沒有經營食肆，疫情下投資逾百萬元接手酒家的感受，鍾苦笑，「可能我一生人很順利，上天想在我退休後，給我一個考驗」。他表示，與合伙人接手經營是為保留酒家傳統菜式，目前只能見步行步，冀可盡快「正常」做生意。