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職津工時門檻倡降半 涉開支13.8億 放寬食物援助資產限額 工會批評藉機刪個人交津

【明報專訊】新冠病毒疫情影響打工仔生計，政府昨建議在職家庭津貼計劃的最低工時門檻，由每月144小時減至72小時，以及限時放寬短期食物援助的資產限額，兩項安排擬最早6月落實，為期一年，涉額外開支約13.84億元，另取消以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼（非交通費用補貼計劃）。有立法會議員批評不調低職津高額津貼及單親津貼的工時門檻屬「太孤寒」，有工會批評政府「諗縮數」藉機削走個人交津。

放寬一年 料2.4萬住戶受惠

職津計劃至去年12月底有逾5.6萬個活躍住戶，涉逾18萬人。政府昨建議將職津非單親住戶基本津貼工時要求，由每月144小時降至72小時，中額津貼門檻由168小時調至132小時，高額津貼維持192小時或以上。勞福局長羅致光表示，很多工友開工不足，跌出職津工時門檻，造成「雙重打擊」，下調至72小時是參考勞工法例「4·18」要求，即連續4星期每周工作不少於18小時。

羅稱，放寬安排為期一年，料增2.4萬住戶受惠，涉9.5億元，不排除延長工時放寬或日後實質改變，但無考慮調低全額津貼工時要求，稱現有70%職津申請人均符合領取全額資格。至於單親家庭工時要求維持36小時，羅表示若調低至18小時屬「太低」，故不考慮。

政府亦擬取消以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃，羅稱以此集中資源推限時降低職津工時要求和處理大增的職津申請，又稱同時申領公共交通費用補貼計劃與個人交津屬「雙重津貼」，而有95%個人交津受惠人符合每月72小時工時要求，職津辦會協助受助人過渡申請職津。他以四人家庭為例，每月合併工時達72小時，並符合入息及資產審查，最高每月獲3800元，若工時達192小時獲4200元，而個人交津僅得300元或600元。

另外，政府建議6月起放寬短期食物援助服務計劃的資產限額，與職津看齊，一人家庭限額由9.9萬元加至26.6萬元，四人家庭由26.4萬元加至54.8萬元，為期一年，料額外讓約12萬人次受惠，涉開支約4.3億元。

議員促推失業援助金

羅致光：政黨喜歡「審時度勢」

對於有議員促推失業援助金，當失業率高於4%就啟動，羅反問「為何低於4%（失業率）才幫，3.99%時就不幫人呢？」，稱以失業率劃界及設定時限亦屬「不合理的社會政策」。他表示，「政團政黨很喜歡審時度勢，今日說的話與半年後或9個月甚至一年後，當時又會審時度勢講另一番說話，所以作為政府，要認真研究、理解，想哪些應做，哪些不應做」。

勞工界議員陸頌雄批評，政府僅調低基本及中等津貼的工時要求，但不調低高等津貼及單親家庭屬「孤寒」，認為應全線下調，不應斤斤計較。對於羅的「政黨審時度勢」論，陸質疑做人、做官員難道不是都要審時度勢，又稱今次職津安排亦設一年時限，不明白為失業援助金設時限有何不合理。

不下調高額津貼門檻 職工盟斥離地

職工盟總幹事蒙兆達認為，不少工友放無薪假，每月開工不足72小時，今次難受惠，政府不下調192小時高額津貼工時要求，屬不理民間疾苦，認為失業率不斷上升，政府不應再砌詞推搪不推失業援助，又批政府不斷「諗縮數」，借機取消個人交津。

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