活動邀校外團體 學校須確保不危害國安

由辦學團體至校內各級 層層監督各有責任

指引稱辦學團體有責任指示「學校管治機構」，確保學校制定與維護國家安全相關的措施或政策合法；學校管治機構則要為學校制定與國安教育相關的具體措施，包括學校行政、校舍管理、資源運用等，並竭力阻止政治活動入侵校園 ，「加強防範和制止任何人士在學校裏進行任何違法的教學和活動」。

至於校監、校長、副校長等管理層，則須帶領教師，協助學生認識和了解國安法，並向所有教職員說明校方對其要求和期望，如個別教職員的操守和工作表現未達校方要求，管理層要作出「適當的跟進或懲處」 。

國際學校「應按校本情况制定指引」

有關指示適用於一般學校。至於國際學校、只提供非本地課程的私立中小學及幼稚園，指引寫明「應按其校本情况，並考慮其辦學宗旨和使命、學生背景程度等不同因素，制定相關指引，以確保校園政治中立，校內不可有違法活動，為學生營造安全有序的學習環境」。

（港區國安法）