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國安內容滲中小各科 須指出不容爭辯妥協

【明報專訊】教育局公布新編訂的「香港國家安全教育課程框架」，闡述現時中小學課程內可涉及國安內容的課題、教學重點。實際教學方面，局方稱「國家安全事關重大，教師不可能當一般富爭議的議題處理」，要向學生指出「涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間」。有資深中史科教師稱，「老師想教好學生，不是想挑戰政府制度」，冀當局就每科訂定清晰指引，列明國安教育可採用的教材。

課程框架涵8範疇 包括國安罪行

《港區國安法》第10條訂明特區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高守法意識。教育局昨公布國安課程框架，當中涵蓋八大範疇，包括香港國家安全立法的目的和原則、危害國家安全的犯罪行為等；框架列出各範疇在初小至高中的國安學習元素，並指出相關內容蘊含於哪些學習領域或科目。

局方以小學常識、中學地理及生物科為例，解釋國安教育在不同科目的學與教重點（見圖2），其他科目有待公布。

要為學生討論訂出規則

至於國安教育在中小學的具體教學，局方稱「如同教授一些是非對錯分明、法理清晰的議題」，教師雖可從不同角度助學生理解事件，但要清楚列舉歷史、道德標準、法理等事實，「明確指出維護國家安全是國民的責任」；倘學生要分享或討論，教師要為他們適當訂出規則，例如不可作政治宣傳或表態，而教師不應因個人政治立場而影響教學。

教師促每科訂指引 列明教材

教材方面，局方表示學校須設立或加強監察機制，定期檢視教學內容和質素，包括教學資源；教師選用資料時，應採用來自權威機構或官方等合宜資料，教師設計課業、擬備測考題目等亦要以此為原則。

資深中史科教師陳志華說對指引不太擔心，但期望局方清楚列明每科教師日後在國安教育可採用哪些教材，讓教師在框架下做得最好。他又說國安法立法前，教師未有國安的概念，不會特別向學生提及，而現時當局稱部分學科內容可連繫國安教育，他日後教授相關內容時會留意及提醒學生，至於做法會否突兀「試過先知」。

（港區國安法）

相關字詞﹕國家安全 教育局 港區國安法

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