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教局國安指引：學生叫口號嚴重可報警 先勸止提醒 有需要時記錄違法者行為

【明報專訊】《港區國安法》實施7個月，教育局昨發放指引，要求學校管理配合法例，國安教育亦將滲入各科。教育局指引建議學校，如學生在校內叫口號、拉人鏈等，要立即勸止及提醒，如有需要或懷疑涉及違法行為，可諮詢警區的警民關係主任；如遇嚴重或緊急情况，「請即報警」，並「將涉嫌違法行為、人物和詳情作紀錄」，有需要時將相關資料交予警方跟進。

輔導教師協會主席、中學校長何玉芬說指引詳細，亦留有空間讓學校先從教育角度，處理學生訓輔問題，「不是一來就執法」。她說學校處理問題時，會先勸喻學生，力陳利弊，視乎情况再通知家長；倘學校遇緊急或嚴重情况，例如有人遭遇人身安全，才會求警協助。

教育局稱，學校要確保所有教職員均須秉持專業操守，遵守法律及社會接受的行為準則；加強防範和制止在學校裏進行任何違法的教學和活動，預防並處理政治或其他違法活動入侵校園。另正規學科會滲入國安教育，由小學常識、中文，至高中的中史、歷史、經濟、企會財等科目也有（見另稿）。

另針對學生衣飾壁報字句圖書館藏書

教育局提供「學校具體措施」文件，就校園環境、學生活動有明確指示，包括學校須確保校園範圍內（包括建築物、課室、壁報板等）展示的字句或物件，當中包括校園內的書本（包括圖書館藏書）、刊物和單張，沒涉及危害國安內容。

2019年反修例風波，學生在校園內外表態，試過拉人鏈、唱歌等，教育局事後要求學校禁止。昨日發出的指引，建議學校針對學生穿戴具政治信息的衣飾、拉人鏈、張貼帶有政治信息的標語等行為，要提醒學生有關行為可能涉及違反國安法，在嚴重或緊急情况，「請即報警」（見圖1），並記錄涉嫌違法行為、人物和詳情，有需要將相關資料交予警方跟進。

教協：應教育原則處理 非隨便報警

教協副會長葉建源稱，學校是教育機構，處理學生事宜要合乎教育原則，當學生有不當行為，要先提醒、討論，聆聽意見，對違反校規的行為需有相配的懲罰；代入國安法處境亦然，認為要先以教育原則及精神處理，「不是隨隨便便就報警」，只有在很嚴重的情况，如刑事、學校處理不到，才向外間機構求助。

教聯會盼提供更多科目課程框架

教聯會主席黃錦良表示，學界等待國安法指引已久，稱局方終於踏出第一步，「是好的一步」，相信學生在教師教導下可提升國民身分認同，並期望局方未來提供更多科目的課程框架。他認為，有關指引就校方處理學生問題時，仍然有一定彈性，讓學校從校本角度跟進學生在校情况，「只是去到不可控或相對嚴重的情况，才要外界或執法部門介入，都很合理」，因學校要確保校園不受破壞，以及學生學習不受他人影響。他強調學校之內一定以教育為先，學界定會以教育角度處理問題，「不是任何事學校就要即時執法，這方面不用太擔心」。

校長籲局方社會給空間 勿上綱上線

教育局要求學校按校本情况，設立工作小組落實相關措施，何玉芬希望當局提供有系統的培訓，並冀社會包括當局給予學界空間，讓學校做好國安教育，不要在學校有不足時，動輒上綱上線抨擊。

（港區國安法）

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