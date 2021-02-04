【Emily】大嶼山4區錄52種蜻蜓 環團促選列保育區

佔全港蜻蜓物種四成 6種較罕有

綠色力量建議，將呢4張草圖中生態價值較高地點，例如溪流、沼澤及其周邊約30米範圍，包括成熟樹林在內嘅陸地生境列為「自然保育區」，嚴格限制土地發展用途，避免其他發展、基建或開闢新道路等破壞。

該52種蜻蜓之中，6種係較罕有品種，當中沙螺灣錄得廣東彎尾春蜓，全球分佈局限並只喺南中國有紀錄；喺沙螺灣及䃟頭均錄得出沒嘅黃頸原扁蟌，只喺南中國及越南有紀錄；梅窩北部錄得海灣爪蜻及海南環尾春蜓，兩者都係本地不常見品種。此外，深屈嘅溪流錄得細腰長尾蜓、貝澳坳嘅「具重要生態價值河溪」上游就錄得日本長尾蜓，均被列為本地關注物種。

事實上，大嶼山大部分地區一直未有草圖覆蓋，規劃署唔可以就違規行為執法，例如傾倒泥頭及砍樹等。綠色力量雖然支持公布呢4張草圖，但就希望將部分高生態價值土地劃為「自然保育區」，加強保育，配合有效執法，保護大嶼山鄉郊環境。