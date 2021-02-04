【Emily】挪威議員讚一生爭取港人權 李柱銘獲提名諾貝爾和平獎

【明報專訊】再有香港人獲提名競逐諾貝爾獎！挪威國會議員Mathilde Tybring-Gjedde、Peter Frølich提名咗民主黨創黨主席李柱銘（馬丁）競逐諾貝爾和平獎，Mathilde Tybring-Gjedde喺facebook表示，李柱銘喺香港有「民主之父」之稱，一生致力爭取香港人權、民主；希望今次提名亦可以啟發香港民主運動，以及世界各地爭取自由嘅人。
現年82歲嘅李柱銘，目前因為前年8月18日嘅維園「流水式集會」，與另外8人被控組織、參與未經批准集結罪，案件將於本月16日審訊。
港英文網媒HKFP亦獲提名
除咗馬丁，其他地區都有多人或組織獲提名諾貝爾和平獎。路透社報道，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）、世界衛生組織，以及「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）都獲挪威國會議員提名。其他獲提名嘅仲有香港英文網媒「Hong Kong Free Press」、美國前總統特朗普、美國去年爆發嘅「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動等。
諾貝爾和平獎預計將於10月頒發，根據官網，每年國會議員、官員、大學教授、歷屆和平獎得主等都有權提名。