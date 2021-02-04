深圳口岸辦下周三新措施：皇崗禁空載貨車 文錦渡限鮮活貨過關

至於文錦渡口岸方面，深圳市政府口岸辦公室表示，下周三起將取消非鮮活食品貨檢功能的安排，僅允許鮮活食品貨物跨境運輸車輛出入境，其他普通貨物跨境運輸車輛，不再允許經由文錦渡口岸出入境。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，隨着皇崗口岸預料今年底將不再允許所有跨境貨車出入境，加上文錦渡口岸亦不再允許非運載鮮活食品貨車使用，只餘下深圳灣及蓮塘口岸可以使用。他憂慮2月10日實施新安排後，深圳灣口岸能否足以應付以往經皇崗口岸出入的貨車量，昨日業界亦有與深圳口岸辦反映憂慮，認為應設立應急機制，一旦深圳灣口岸「爆煲」，可即時啟動皇崗口岸恢復空載貨車出入境安排紓緩，他稱深圳口岸辦對建議回覆正面，會密切留意新安排下的交通。

最終目標蓮塘深圳灣分流過境貨車

深圳市政府多年前已構思推行陸路貨物「東進東出、西進西出」規劃，因應蓮塘/香園圍口岸去年8月底開通，深圳口岸辦方面已計劃逐步關閉皇崗/沙頭角口岸貨車過境通道，最終停止貨車經皇崗/沙頭角口岸過境，改由蓮塘及深圳灣口岸分流過境貨車，其中深圳灣口岸去年12月已落實24小時貨物清關。