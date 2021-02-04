控新城市集結襲警 兩脫罪一罪成

首被告公關人員邱文傑（27歲）被控襲擊警長蔡永德。李官裁決時稱，蔡供稱當時感覺背後被人推了一下，身向前傾，警長林俊傑（音譯）則稱看到邱用手推了蔡背部一下，雖然片段未能看清二人的接觸點，但二人口供沒矛盾，故裁定首被告罪成，還押至本月22日判刑，以待索取背景報告。

官：襲擊係記憶有誤 或從沒發生？

次被告麥姓學生（16歲）被控襲擊警長6341。李官稱呈堂片段只看到麥與一名警員追逐糾纏，不見施襲，又質疑警長為何從沒提及他與次被告之間有另一警員，「襲擊係記憶有誤？或從來都無發生？真係不得而知喇」，故不接納警長口供，裁定被告罪名不成立。

李官續稱，有關第三被告原永滔（20歲）的證據只有影像，片段中只拍到嫌疑人面部上方，即使第三被告與片段中嫌疑人服飾一致，若只依賴上半面和衣著作判斷，並不穩妥，加上片段中的男子只在店內走了一圈，沒有叫喊和做手勢等，故裁定他非法集結罪不成立。被告及第三被告申請訟費獲批。

【案件編號：STCC1154/20】

（反修例風暴）