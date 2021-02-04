駁回區諾軒大聲公襲警上訴 判辭：單一聲響可構成毆打

官稱與黃毓民擲杯案不同

不能一概而論

就上訴方依賴黃毓民掟杯案，爭議警員並非憂慮會當場和即時遭受非法武力，法官潘敏琦在判辭表示，該案案情有其獨特之處，與本案不盡相同，不能一概而論。

斥以尊貴議員身分向警施壓

潘官指出，區諾軒當時具有尊貴的議員身分，卻以針對字眼叫警察為「死黑警」和「毅進仔」等，「其不屑或貶意可見一斑」，重申法官並非活在象牙塔內，自然知道「毅進仔」的來由或含義，裁定區的說話帶有惡意。

至於另一條襲警罪，潘官形容區諾軒當時追着警司高振邦，以揚聲器向其耳朵聲嘶力竭地說話，加上考慮對話內容，認為區明顯在挑釁警方。她又表示，案例顯示被告毋須長期和持續在對方耳朵發出聲響，單一聲響已足以構成毆打，警司高振邦的右耳亦被診斷出急性聽力損失，認為上述不適由區的行為導致，遂駁回定罪上訴。

【案件編號：HCMA161/20】

（反修例風暴）