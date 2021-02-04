毒販組速遞車隊 兼送「餐具」

拘3男1女 檢值170萬大麻

3男1女被捕人年齡36至51歲，一人報稱售貨員，其餘無業，部分人有三合會背景。他們同被控販毒，案件昨午在粉嶺裁判法院提堂。

警方根據線報及調查，發現有販毒集團以空殼公司名義登記多輛同款私家車，並定期更換車輛作大麻草分銷及儲存，藉此逃避調查及追截。警員周一下午在元朗廈村一露天停車場埋伏，發現兩男一女駕車到上址疑交收毒品，警員隨即表明身分及搜查該3輛私家車，並於該處發現另外兩輛與案有關車輛。警方於涉事車輛上檢獲7.8公斤大麻草，一批捲煙紙、捲煙盒及濾嘴。涉案5輛私家車中，4輛為同款。

購同款車避偵查

警員其後再在沙田發現兩輛涉案的同款私家車，於車上檢獲430克大麻草，再拘捕一名男子。警方在行動中檢獲共重約8.2公斤毒品，市值約170萬元。警方表示，用作登記車輛的空殼公司於去年10月成立，正調查該販毒集團的營運時間及毒品來源，並通緝同案在逃者，不排除有更多人被捕。