追周星馳投資分成敗訴 于文鳳允付對方大狀費

官裁須付新增證供訟費

法官高浩文早前裁定原告于文鳳及被告周星馳之間不存在投資協議，所謂的利潤分成只屬情侶餽贈，最終裁定于敗訴，駁回她兩宗入稟。

法官高浩文昨日頒下的判辭指出，周一方在勝訴後提出要求于支付周聘請兩名大狀的費用，以及支付雙方在審訊前申請提交新證供的費用。而于一方不反對支付大狀費用，但反對支付新證供的訟費，並指周須支付估價專家就「天比高」12號屋豪宅估值作證的費用。

高浩文認為，周一方在審訊前申請將他與于之間「中間人」的筆記本呈堂，雖然最終沒有傳召「中間人」作供，但其筆記仍屬證據之一，故于須負擔該新證供的訟費。另外，雖然周在審訊時才決定不傳召其母凌寶兒及另外兩名證人作供，但周為他們索取供辭以作準備亦屬合理，相關費用應由于支付。

毋須代周付天比高估價費

至於物業估價專家的作證費用，由於周在審訊時才臨時放棄爭議，法官指他其實可以及早作此決定，故于毋須就此支付費用。

【案件編號：HCA1584/12、1243/17】