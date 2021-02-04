立會擬禁點人數 謝偉俊冀今屆處理

【明報專訊】建制派醞釀大規模修改《議事規則》、《內務守則》及《財委會會議程序》，立法會議事規則委員會昨開會討論修訂建議，主席謝偉俊會後表示，自由黨主席張宇人提出修改《內務守則》的建議原則上獲委員會同意，冀盡快在內會通過；至於部分較影響深遠的修訂，如關於大會的點算法定人數、委員會人數上限，則需在獲取外間法律意見和研究其他議會做法後，再進一步作決定，目標是盡可能今屆處理。
謝偉俊表示，張宇人就《內務守則》修訂屬字眼改動。據了解包括在大會提出急切質詢，應先徵得內會同意等。至於刪去議員可在大會提出點算會議法定人數的建議，謝表示《基本法》有會議法定人數的要求，又提到會研究在點人數時，是否可繼續辯論而不違法。
謝表示，其他修正案原則上獲議事規則委員會同意，但是否取消財委會上可提「37A」臨時動議、委員會設15人上限，委員「有少少唔同的意見」。
田北辰：不應再改「點人數」程序
議事規則委員會委員、實政圓桌田北辰表示不同意取消37A，亦提到有建議指若超過15人有意參加某一委員會可以協商，他稱「我係人民代表，做咩要協商？」他認為，上次修改議事規則後，立法會主席在流會後可在短時間內再開會，認為不應「有權用盡」再改動有關點算法定人數的程序。