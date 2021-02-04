立會擬禁點人數 謝偉俊冀今屆處理

謝偉俊表示，張宇人就《內務守則》修訂屬字眼改動。據了解包括在大會提出急切質詢，應先徵得內會同意等。至於刪去議員可在大會提出點算會議法定人數的建議，謝表示《基本法》有會議法定人數的要求，又提到會研究在點人數時，是否可繼續辯論而不違法。

謝表示，其他修正案原則上獲議事規則委員會同意，但是否取消財委會上可提「37A」臨時動議、委員會設15人上限，委員「有少少唔同的意見」。

田北辰：不應再改「點人數」程序

議事規則委員會委員、實政圓桌田北辰表示不同意取消37A，亦提到有建議指若超過15人有意參加某一委員會可以協商，他稱「我係人民代表，做咩要協商？」他認為，上次修改議事規則後，立法會主席在流會後可在短時間內再開會，認為不應「有權用盡」再改動有關點算法定人數的程序。