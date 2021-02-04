議員倡增股票印花稅 許正宇：需平衡收入競爭力

2019/20年度佔政府約半成收入

許正宇稱，2019/20財政年度中，印花稅佔政府收入約一成，當中約半來自股票交易印花稅；並料在2020/21財政年度將續是重要收入來源之一，而過去2015年至2020年的5個財政年度，股票交易印花稅收入由235億元至369億元不等（見表）。許正宇稱，留意到有意見認為應調高稅率以增庫房收入；亦有人要求調低甚至取消，以刺激交投，政府一直有檢討股票交易印花稅率，考慮政府收入的同時，亦平衡市場發展，特別是維持與其他主要股票市場間的競爭力。

民主黨倡每月9000元失業金

此外，民主黨昨提出多項《財政預算案》建議，包括設立每月9000元、發放6個月的失業援助金；全民「回水」派錢1.5萬元、撥款10億元成立「樓宇排污系統衛生安全基金」等。民主黨主席羅健熙稱，疫情嚴峻下，市民供樓、租金均是大問題，發放失業援助金可解市民燃眉之急。

倡薪俸稅利得稅全免 上限2萬元

該黨前議員鄺俊宇稱，政府外匯基金投資收益達1978億元，認為政府有能力全民派錢，認為政府應讓市民「開飯」，他稱已約有2.5萬市民參與聯署要求政府全民派錢，促政府還富於民。

民主黨財經政策副發言人袁海文稱，反對任何增加市民稅務負擔的建議，對於民建聯倡設物業增值稅、遺產稅，袁海文斥建議對中產「歹毒」，強調有錢人可藉許多方法避稅，最終只是中產受害；該黨倡議寬減100%薪俸稅及利得稅，上限2萬元，並以假設退稅2萬元的方式寬減暫繳稅。