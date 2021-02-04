警開槍射毒品快餐車 3男女翻車被拘

圖加速撞警 檢7.5克可卡因

事發於前晚11時57分，警方在大埔富亨邨亨泰樓截查可疑車輛時，該私家車未有停下並企圖加速逃走衝向警員，警員曾開一槍示警，私家車其後自炒翻側，車上一男一女及另外一名男子被捕，警方檢獲一批毒品。

現場消息指出，當時私家車上載有一男一女，另有一名男子在富亨邨內逃走，被趕至警員制服拘捕。大批警員到場增援，封鎖富亨邨一帶搜查，以及押解其中一名被捕男子到私家車搜查。

新界北重案組總督察關駿軒表示，前晚一隊機動部隊警員於富亨邨內巡邏期間，發現一輛可疑私家車於亨泰樓對開避車處停泊，當時車上有一名23歲姓陳男司機及一名20歲姓鄧女乘客，另有一名31歲姓吳男子站在車旁，警員上前截查時，吳男見狀逃走不果遭制服拘捕。

私家車見狀加速駛走，駛入亨昌樓旁一條掘頭路後發現無路可逃，陳男掉頭加速欲衝向攔截警員，一名警員隨即拔槍向私家車開一槍，子彈擊中車頭擋風玻璃，沒擊中人，私家車失控撞向路邊鐵欄後翻側。

私家車失事後，陳男爬出車廂欲逃走不果，被趕至警員當場制服拘捕，鄧女肩部受傷一度被困車內，由警員救出及拘捕，再由救護員送院檢查。警員於早前被制伏的吳男身旁檢獲一包重約半克可卡因，拖車扶正私家車後，警員再於私家車上搜出12包共重7克可卡因。

被捕2男1女分別報稱任運輸及裝修工人，3人涉嫌販運危險藥物被捕，司機另涉危險駕駛被捕，3人將被通宵扣查，案件交由新界北重案組第1隊跟進 。