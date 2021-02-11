港民主排名跌12位 降級「混合政體」 高「獨裁」一級 《經濟學人》斥國安法削港自由損司法獨立

疫下措施拖低全球民主評分

全球民主指數以「選舉過程」、「政府運作」、「政治參與」、「政治文化」及「公民權利」五大範疇評分、以10分為滿分，決定全球167個國家和地區排名；根據總分高低，將不同地方民主狀况分成「完全民主」、「具缺陷民主」、「混合政體」和「獨裁」4類。《經濟學人》表示，全球民主的平均分數只有5.37分，是自民主指數2006年開始以來最低。因在全球疫情下，政府對個人自由及公民權利設限。

台灣東亞第一 晉級「完全民主」

在全球民主指數排首三位的地方是挪威、冰島和瑞典；台灣排第11位成為東亞排名最高，由「具缺陷民主」，晉級成「完全民主」，中國排第151位，朝鮮包尾。

《經濟學人》研究顯示，香港近年民主排名和評分節節下跌（見表），2016年香港排68位，5年間跌近20名，至去年排87。

報告表示，2020年香港在「選舉過程」及「政府運作」兩項評分均較差，分別僅3.17和3.64分；政治參與有5分，政治文化有7.5分，公民權利有8.53分。

民主黨主席羅健熙形容，香港排名下跌是「香港政府求仁得仁」，指出近半年國安法通過後的拘捕、審訊，「每一樣都在告訴全世界，香港的民主自由不斷受侵蝕」，他認為目前排名亦尚未能準確反映香港每日受侵蝕的民主、自由。