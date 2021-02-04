何柱國售餘下3％股權 星島新主席：純個人投資

郭曉亭：引入更多科技元素

星島昨日午後復牌，股價曾經大升近五成，收市報1.02元，全日升約一成。星島發公告稱，何柱國以每股1.5元出售所持星島約28%股份予郭曉亭，同時將餘下約3.37%股份轉讓予另一名獨立第三方。假設售價同為每股1.5元，合共可套現約4.14億元，完成後他不再持有任何星島股份。

至於郭曉亭由於買入股份不足三成，可繞過《公司收購及合併守則》，毋須對星島餘下股東提出全面收購。

至於郭曉亭則透過旗下公司宏源國際發稿，表示非常感謝何柱國的信任與支持。

她解釋收購星島純屬她的個人投資，主要看中星島擁有的品牌影響力、新聞資訊及多樣化的媒體平台，未來將引入更多科技元素，增強在移動端的投入，推動星島業務更加多元化發展。

交易尚待美國海外投資委會同意

根據公告，交易尚待滿足多項條件，包括取得美國海外投資委員會同意，以及不得在招致星島損失下出售公司的美國業務，以及完成盡職調查等，預期最遲今年7月28日下午5時或之前完成交易。

翻查資料，現時星島在美國紐約、洛杉磯及三藩市經營《星島日報》及中文電台，在當地多間公司總股本投資約808.5萬美元（約6267萬港元）。

連同加拿大的生意，北美業務佔星島2019年度收入逾20%。在美國凡涉外國公司直接或間接收購美國公司，都要通知美國國海外投資委員會作審批。