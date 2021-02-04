售含菌超標口罩 5藥房、排檔罰4000至6000元

認罪5名被告及4間藥房分別為王楓霞（38歲，銅鑼灣銀河中西大藥房）、吳偉傑（42歲，灣仔信安中西大藥房）、嚴崇浩（37歲，灣仔華城大藥房）、洪子乾（50歲，北角洪記批發（香港）有限公司）及梁偉明（55歲）。梁為北角春秧街排檔助手。控罪指各人在去年2月7日至3月10日供應不符安全規定口罩。

含菌最高口罩超標11.5倍

控方案情指出，海關於去年2至3月，派員假扮顧客到上述藥房購買5款不同品牌的口罩，並交到化驗所檢驗，發現口罩含菌量超標，當中由信安中西大藥房出售、售價380元一盒的「KHATRACO」口罩含菌量最高，超標11.5倍；其他藥房出售的「AK-YEL」、「SOFTY」、「ONEMED」、「Q-FREZZ」口罩，分別超標0.15倍至5倍，價錢為150至280元一盒。

裁判官余俊翔稱，抗疫物品若不符標準，效果會適得其反，但考慮到口罩中的細菌活性低，對人體風險低，加上各人為初犯，故只判處罰款。

至於不認罪的兩名被告及藥房，即葉建忠（35歲，銅鑼灣永利大藥房）、黃香古（29歲，銅鑼灣龍城大藥粧），案件分別押後至下月10日、17日再訊。

【案件編號：ESCC240-246、ESS715-719、356/21】