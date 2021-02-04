港大學生會放映《地厚天高》 校方未阻

出入口查學生證 傳媒須登記

放映會在學生會大樓1樓舉行，學生會事先用黑色垃圾袋及告示板遮蔽玻璃，並於部分出入口貼上「此門已上鎖 請使用其他出入口」及「場內現進行學術放映會」的告示，只餘下一個出入口，並設體溫探測機。放映會開始前，有學生於唯一出入口檢查學生證，現場學生及傳媒亦須登記。

四年級學生Michael說，今次是他第三次觀看有關本土派梁天琦的紀錄片《地厚天高》，認為經歷2019年社會運動後重看，有另一番體會，「感受以前香港行得比較前的人如何反抗」。對於會否擔心觸犯國安法、限聚令，或被校方秋後算帳，他說「未至於擔心」，稱自己作為港大學生，有種使命感，「如果只是出席放映會已經驚恐，好像是對不起以前更加捨身的人」。

學生：睇片都驚 愧對前人

二年級學生Aimee說抱着校方會派人清場的心理準備前來參加，認為校方明目張膽打壓學術自由，自己要出來表態。她說港區國安法有很多灰色地帶，理解校方會有所顧忌，「我尊重她（校方）想法，但我不贊成」。四年級學生阿比估計未來應沒機會再看這電影，故特意前來觀看。對於校方強烈反對有關活動，他反問：「一間大學播套電影都不可，它的學術自由都不會好吧？」

另外，中大校董會主席梁乃鵬、校長段崇智及9名書院院長昨發公開信，稱近月大學校園發生數宗違反校規及涉嫌違法事件，對於校內一小撮成員採取激進甚至違法行為，無論行動背後有何訴求及目的，也不能作為辯解理由，必須承擔後果。

他們又稱，作為大學管理團隊，有責任保護整體員生的安全和利益，以及保護中大的核心價值及聲譽，而作為教育機構，大學以教為先，「任何規管及懲處只是手段，通向美善才是最終目的」。

（港區國安法）