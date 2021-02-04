教師國安研討會 指定法官主講 陳兆愷：國安法沒影響無罪假定原則

昨日2.5小時研討會在網上舉行，供中小學教師參與。主講的終審法院非常任法官陳兆愷是國安法指定法官之一，最近參與審理壹傳媒創辦人黎智英保釋案。港區國安法設立由特首委任的指定法官名單，陳官在研討會表示，並非由特首指明由哪名法官審理哪宗案件，有關安排與目前制度一樣，「某些專審理刑事（案件）的，成日都是那幾個（法官）名字」。

稱國安法列明保障港法治及人權

有教師在會上問陳官，國安法有否影響被告「無罪假定」權利。陳官稱「看不到國安法減少了『無罪假定』這件事」，相反國安法有條文清楚列明保障本港法治及人權。

陳官於2011年一個基本法研討會上，曾以「權力分立（或稱三權）」形容香港的法治制度，相關簡報曾被上載至教育局網頁，在談及權力分立的一頁，陳官稱這可「避免權力集中，容易引致濫用權力」。教育局去年9月將簡報從網頁下架。

稱「三權分立」譯不準 應譯「職權分配」

「不能說三權合作必錯、對抗必對」

早前社會爭論本港有否「三權分立」，陳官認為「三權分立」一詞並不正確，「因為Separation of Powers沒有『三』字在這裏」，而且實際上應該講責任及職能，故翻譯為「職權分配」較正確。他說職權分配下政府需分散職能，其工作亦需接受監察，以防濫權。

有教師關注本港需否實行「三權合作」，陳官說職權分配原本目的是防止濫權，亦希望管治更有效率，但如果機構之間互相干擾或「制衡太緊要」，「你做唔到嘢」，便破壞原意。至於三權應該合作抑或制衡，他認為要視乎社會處於什麼階段，「如果你覺得社會要進步，大家便互相配合」，但一旦有人貪污，當然要制衡權力，「不能說（三權）合作必定是錯、對抗一定是對」。

明報記者

（港區國安法）

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