港聞

港聞二

視像述職 習表明擔憂港疫情 林鄭：習近平不關心反而不合理

【明報專訊】國家主席習近平於行政長官林鄭月娥述職時，表明擔憂本港疫情。林鄭月娥昨表示，習近平擔心本港疫情完全合理，稱本港仍處第四波疫情，習近平不關心反而不合理，相信對方希望本港加倍努力應對疫情。她又稱向中央要求支持，盼內地研發和生產的疫苗可早日在港緊急使用。

林鄭月娥昨出席行政會議前說，習近平一向關心本港，相信習對本港的擔心是出於關心與支持，希望本港早日處理疫情。

對於述職事前未有公布，林鄭稱，述職安排屬中央事權，特首全面配合中央安排。她相信今次述職安排與京港兩地疫情有關，稱除了本港出現疫情，北京早前亦有零散式感染，中央因而決定以視像方式述職。她又說，中央規定述職完成前不對外公布，而完成述職後，內地新華社、中央電視台，以及特區政府，已經馬上交代述職情况。

疫苗方面，林鄭表示，內地使用滅活技術的疫苗包括科興及國藥疫苗，本港已以預先採購協議買到科興疫苗，國藥則沒有買或買不到。她稱，沒向中央表明要求何種疫苗，只冀內地研發和生產的疫苗可早日在港緊急使用，又稱中央明白要在港緊急使用疫苗有法律框架，認為中央會提供數據給專家評估及推薦予食衛局長。

稱有需要見張舉能 不會談及任何案件

此外，有報道稱林鄭上周曾與終審法院首席法官張舉能單獨會面，被問會面有否討論壹傳媒創辦人黎智英案律政司保釋上訴，林鄭稱，根據《基本法》，確保司法獨立是特首的職責，特首有需要與終院首席法官會面，確保司法機構能夠運作順暢，以及表達互相關注的事項，包括法官任命、資源分配等。她強調，雙方會面建基於尊重司法獨立的原則，若當中涉及討論案件細節是有違原則；又重申，不論是現在或以往與終院首席法官見面，也不會談及任何案件。

相關字詞﹕疫苗 述職 林鄭月娥 習近平

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