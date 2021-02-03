建制倡改立會議規 禁點人數 表決前召議員 減發言時間 委員會人數設上限

謝偉俊：參考其他地方議會

如何合憲問法律意見

議事規則委員會主席謝偉俊接受查詢時表示，建議是參考其他地方議會的趨勢，平衡有效議會運作及議員的發言權利。他透露，立法會主席梁君彥正就議員建議尋求外間法律意見，如何符合《基本法》和其他法律。

據了解，今次建制派欲大量修改《議事規則》、《內務守則》和《財委會會議程序》，動議主要由民建聯張國鈞、陳克勤、自由黨張宇人和經民聯盧偉國提出。大會方面，建議包括就辯論發言時限劃線，政府議案、政府就附屬法例提出的議案、議員議案（包括彈劾特首、委任專責委員會或傳召議案），辯論不多於4小時；休會待續議案辯論不多於1.5小時；議員只可發言一次，時限由現時15分鐘縮至5分鐘。另外，他們又建議財委會取消「37A」臨時動議。

鄭松泰批評，今次修訂效果是將少數派提出異議的工具完全抹煞，亦將制衡政府的空間完全封鎖。他稱，限制事務、法案委員會人數有很大問題，強調不論泛民或建制內部都有不同聲音，而限制法案委員會人數是侵害議員審議法案的權力。

尹兆堅指做法或受法律挑戰

前議員尹兆堅批評，建制派「自閹」權力，冀令議會「開直通車」無任何阻力，他說《基本法》第75條列明「立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一」，認為不止是投票一刻，而是開會途中也要有足夠法定人數，否則會議決定不合法，易受法律挑戰。

立法會內會前主席劉健儀接受查詢時表示，基本法、外國議會經驗無規定會議途中每一刻都要有足夠法定人數，但表決時則必須要夠法定人數，否則決定的法律效力會受到質疑。

謝偉俊稱，《基本法》無說明如何處理不夠法定人數的情况，認為可由立法會自行制定。他說，一位議員參與數十個委員會不能有效運作，以往民主派入委員會是想「冧友」奪主導權。他稱，今日會議不會就修改議事規則表決。