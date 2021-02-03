港聞

港聞二

建制倡改立會議規 禁點人數 表決前召議員 減發言時間 委員會人數設上限

【明報專訊】建制派在民主派總辭立法會後，再醞釀修改《議事規則》。立法會議事規則委員會今開會，據悉將討論多項修改議事規則建議，包括刪去議員提出點算會議法定人數的做法，只能在記名表決時，由立法會主席響鐘15分鐘召傳議員到場；事務委員會、法案委員會、小組委員會的委員人數設上限為15；政府議案、議員議案、休會待續議案分別劃下辯論時限（見表）。熱血公民議員鄭松泰批評是鉅細無遺限制異議聲音；民主黨前立法會議員尹兆堅質疑，議員不能點法定人數或有違《基本法》。

謝偉俊：參考其他地方議會

如何合憲問法律意見

議事規則委員會主席謝偉俊接受查詢時表示，建議是參考其他地方議會的趨勢，平衡有效議會運作及議員的發言權利。他透露，立法會主席梁君彥正就議員建議尋求外間法律意見，如何符合《基本法》和其他法律。

據了解，今次建制派欲大量修改《議事規則》、《內務守則》和《財委會會議程序》，動議主要由民建聯張國鈞、陳克勤、自由黨張宇人和經民聯盧偉國提出。大會方面，建議包括就辯論發言時限劃線，政府議案、政府就附屬法例提出的議案、議員議案（包括彈劾特首、委任專責委員會或傳召議案），辯論不多於4小時；休會待續議案辯論不多於1.5小時；議員只可發言一次，時限由現時15分鐘縮至5分鐘。另外，他們又建議財委會取消「37A」臨時動議。

鄭松泰批評，今次修訂效果是將少數派提出異議的工具完全抹煞，亦將制衡政府的空間完全封鎖。他稱，限制事務、法案委員會人數有很大問題，強調不論泛民或建制內部都有不同聲音，而限制法案委員會人數是侵害議員審議法案的權力。

尹兆堅指做法或受法律挑戰

前議員尹兆堅批評，建制派「自閹」權力，冀令議會「開直通車」無任何阻力，他說《基本法》第75條列明「立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一」，認為不止是投票一刻，而是開會途中也要有足夠法定人數，否則會議決定不合法，易受法律挑戰。

立法會內會前主席劉健儀接受查詢時表示，基本法、外國議會經驗無規定會議途中每一刻都要有足夠法定人數，但表決時則必須要夠法定人數，否則決定的法律效力會受到質疑。

謝偉俊稱，《基本法》無說明如何處理不夠法定人數的情况，認為可由立法會自行制定。他說，一位議員參與數十個委員會不能有效運作，以往民主派入委員會是想「冧友」奪主導權。他稱，今日會議不會就修改議事規則表決。

相關字詞﹕謝偉俊 財委會 立法會 建制派 點人數 議事規則委員會 議事規則

上 / 下一篇新聞

鄧炳強：說國安法檢控率低言之尚早 實施7月拘97人控8人 稱罪行嚴重須仔細蒐證
鄧炳強：說國安法檢控率低言之尚早 實施7月拘97人控8人 稱罪行嚴重須仔細蒐證
慰問遭拖行早產婦 鄧：不同意警「唔啱」 事主：感受不到真誠 兒子貧血駁呼吸機
慰問遭拖行早產婦 鄧：不同意警「唔啱」 事主：感受不到真誠 兒子貧血駁呼吸機
指反修例示威者亢奮似吸毒
指反修例示威者亢奮似吸毒
未理港大叫停 學生會如期放映《地厚天高》
未理港大叫停 學生會如期放映《地厚天高》
何柱國賣股 內房太子女3.7億掌星島 老報第三度易主 再有內地資金買港媒
何柱國賣股 內房太子女3.7億掌星島 老報第三度易主 再有內地資金買港媒
美食車收入跌九成 「無後路」未有營運者退出
美食車收入跌九成 「無後路」未有營運者退出
學者：疫下食肆轉做外賣「搶客」 經營更難
學者：疫下食肆轉做外賣「搶客」 經營更難
記者曾赴「礦機招商會」 瑞鑫稱參觀者「特約觀眾」
記者曾赴「礦機招商會」 瑞鑫稱參觀者「特約觀眾」
染髮遇突襲 狼狽等放行 圍深水埗佐敦 天水圍警遲20分鐘封區
染髮遇突襲 狼狽等放行 圍深水埗佐敦 天水圍警遲20分鐘封區
家長憂小孩檢測「屙唔出」 職員稱不必驗
家長憂小孩檢測「屙唔出」 職員稱不必驗
前晚封區零確診料花40萬 林鄭：不覺勞民傷財
前晚封區零確診料花40萬 林鄭：不覺勞民傷財
兩區三成住戶無應門 政府：或申手令破門
兩區三成住戶無應門 政府：或申手令破門
何栢良倡封三跑地盤 料較封大廈有效
何栢良倡封三跑地盤 料較封大廈有效
聚會3人確診 朗豪坊Uniqlo員工強檢 醫生稱病毒留衣物可活3日 籲頻密光顧者檢測
聚會3人確診 朗豪坊Uniqlo員工強檢 醫生稱病毒留衣物可活3日 籲頻密光顧者檢測
亞博臨時醫院月尾開 醫患分道出入
亞博臨時醫院月尾開 醫患分道出入
觀塘建制派呈請勝訴 民主黨區議員DQ
觀塘建制派呈請勝訴 民主黨區議員DQ
洪駿軒：有信心參加補選，仲有冇選舉呢？
洪駿軒：有信心參加補選，仲有冇選舉呢？
公證行負責人控包攬訴訟 涉稱「贏先收你錢」助司機索償
公證行負責人控包攬訴訟 涉稱「贏先收你錢」助司機索償
與警審視被檢文件 官准《蘋果》延期限
與警審視被檢文件 官准《蘋果》延期限
涉跟蹤控遊蕩 男生稱想識警嫂
涉跟蹤控遊蕩 男生稱想識警嫂
最低工資維持37.5元 10年首凍結 政府：經濟深度衰退 工會：向基層落井下石
最低工資維持37.5元 10年首凍結 政府：經濟深度衰退 工會：向基層落井下石
信和地盤引入淨能櫃 逐步淘汰柴油發電機
信和地盤引入淨能櫃 逐步淘汰柴油發電機
沙嶺官地被剷林霸佔 涉事團體：從沒動議建龕場
沙嶺官地被剷林霸佔 涉事團體：從沒動議建龕場
民政署口罩供建制鄉事會 11區會無份 總數1700萬個 27鄉主動索取獲279萬枚
民政署口罩供建制鄉事會 11區會無份 總數1700萬個 27鄉主動索取獲279萬枚
視像述職 習表明擔憂港疫情 林鄭：習近平不關心反而不合理
視像述職 習表明擔憂港疫情 林鄭：習近平不關心反而不合理
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「數碼之源」雕塑變垃圾叢 深水埗區會一致通過拆走
【Emily】「數碼之源」雕塑變垃圾叢 深水埗區會一致通過拆走
【Emily】話自己體質「超級敏感」 唐唐冇去深圳打疫苗
【Emily】話自己體質「超級敏感」 唐唐冇去深圳打疫苗
【Emily】委會倡煙稅倍增 料屆時每包賣$100
【Emily】委會倡煙稅倍增 料屆時每包賣$100
【Emily】環團派250萬個「新生」利市封
【Emily】環團派250萬個「新生」利市封
【Emily】阿彪挑羅致光機 邀辯失業援助金
【Emily】阿彪挑羅致光機 邀辯失業援助金