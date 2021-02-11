民政署口罩供建制鄉事會 11區會無份 總數1700萬個 27鄉主動索取獲279萬枚

問派發準則涉款 民政署未回覆

根據政府向林兆彬提供的文件，該批口罩分別派發給社團組織、鄉事委員會、學校、屋邨、院舍、區議會等。18區區議會中，只有7區獲分發口罩，數量合共由5萬至16萬個不等。至少有19個建制社團組織分別獲發15萬個口罩，而三大社團聯會：香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會則各獲發30萬口罩。

7區會獲發5萬至16萬個

19建制社團各獲15萬個

27個鄉事委員會分別獲發至少10萬個口罩，其中西貢、坑口、屯門及青衣額外獲發第二批口罩，數量由5000至5萬個不等，27鄉共獲279萬個口罩。鄉議局主席劉業強回應稱，27鄉曾去信民政事務總署索取口罩，解釋村民外出購買口罩有困難，特別是長者，平均每條村只獲發1000多個口罩。他強調相對區議會，鄉事委員會獲得的資助向來很少，基本上「自給自足」。

新界社團聯會獲30萬個

梁志祥：民政署問會否幫忙派

新界社團聯會獲發30萬個口罩，擔任會長的民建聯立法會議員梁志祥表示，口罩會在街站派發予市民，不會只分發給會員。他稱聯會與政府有溝通，當政府的口罩供應充裕，「民政（總）署會問一問我們說有口罩，你們會否幫忙派」，他強調分發口罩是該署責任，認為有需要的區議會應向政府申請，「民政（總）署給我的不多，熱心人士捐贈的，都遠遠超過這個數，有過千萬個……笑死人咩，30萬個好像很多咁」。

區議員批評利益輸送建制 打壓區會

東區民政事務處獲發10萬個口罩，與各鄉事委員會的數量一樣，林兆彬認為東區人口較多，質疑民政署不按人口比例分發口罩。林批評，民政總署「很明顯利益輸送給建制派組織，打壓區議會」，他又質疑為何讓社團代派政府口罩，「親疏有別……橫掂都是亂咁派，為何不給區議會？」