港聞

港聞二

沙嶺官地被剷林霸佔 涉事團體：從沒動議建龕場

【明報專訊】本報周日（1月31日）報道北區沙嶺一幅逾萬平方呎政府土地被非法佔用，涉事的粉嶺潮僑盂蘭勝會有限公司前日回覆本報稱，該會「創立至今從來沒有動議或決議興建骨灰龕場」，又透露使用該地逾60年，「短期租約已交有關部門跟進」。地政總署昨日回應本報查詢稱，北區地政處早前收到粉嶺潮僑盂蘭勝會申請承租涉事的政府土地，並已回覆否決其申請。

稱已用地逾60年 有申短租

地署：已回覆否決申請

本報周日報道，北區地政處調查後確認有人在沙嶺近文錦渡一帶非法佔用政府土地，面積約1.72萬平方呎。翻查紀錄，本報上周四（1月28日）曾分別致電粉嶺潮僑盂蘭勝會、以電郵及透過社交媒體向該會查詢，一直未獲回覆。該會周一以電郵回覆本報查詢，稱上址「60多年來為本會使用至今，修整的樹木為本會種植的荔枝樹及枯死樹木」，又指本報報道的標題「沙嶺剷林霸萬尺（呎）官地 被指建龕場」誤導，故此作出澄清。

長春社公共事務經理吳希文稱，地政總署已確認涉事土地是官地，在該地斬樹屬非法行為。他又說，在該地豎立一尊佛像卻要破壞逾萬呎土地，實在令人質疑其動機。他又擔心土地被破壞後，地政總署才接獲申請租用土地，若獲批准，變相容許以先破壞後建設的方式發展，認為政府應以土地未被破壞前的情况去審批。另外，對於涉事政府土地上受影響樹木的數量，地政總署回覆稱未有相關資料。

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