信和地盤引入淨能櫃 逐步淘汰柴油發電機

2014年成立的Ampd Energy專門研發能源儲存系統，其系統最初主要供數據中心、醫院等作後備電源。該公司行政總裁暨聯合創辦人黃文順表示，3年前開始發現建築地盤對於潔淨能源有需求，現時已有約20個承建商使用其公司開發的逾40組淨能櫃。

萬計鋰電池蓄電 無噪音廢氣

淨能櫃有別於柴油發電機，後者在地盤內燃燒柴油發電，向天秤、燒焊等機械供電，會產生噪音及廢氣；而淨能櫃內設1.7萬至2.7萬顆鋰離子電池，蓄電後可向重型機械供電，不會排放空氣污染物。黃文順比喻，原理如打工仔的銀行戶口，慢慢儲起每月薪金，到出遊時花一筆，其後再繼續儲錢。

除供電外，淨能櫃亦連接上網，用家可遙距監察供電情况，「即使地盤內的機器並不智能，仍可透過用電情况得知地盤狀態」。黃說，淨能櫃可提供能源消耗的數據，協助用家計劃節省成本、如期完工。

信和集團創新部創新聯席董事楊孟璋說，現時旗下在元朗的地盤正使用一個淨能櫃，主要為天秤供電。他說集團已決定要求承建商於未來所有新發展項目中使用淨能櫃，「作為業主及發展商，希望可發揮影響力，一方面改善地盤工作環境，同時推動傳統建造業革新及數碼化，如不向前行，就會被人追過」。

明報記者 林穎茵