最低工資維持37.5元 10年首凍結 政府：經濟深度衰退 工會：向基層落井下石

拒一年一檢 羅致光：或不加反減

羅致光表示，大多數委員共識是維持最低工資不變，小部分委員不同意，政府考慮經濟環境後，認為可接受大多數委員的共識。他說，最低工資要在防止工資過低及盡量減少低薪職位流失之間取平衡，不應被視為解決低收入者或家庭、在職貧窮的唯一途徑。

對於可否由兩年一檢改為一年一檢，羅稱委員會將如期在明年10月31日前提交下次檢討報告，而訂最低工資需做大量數據分析、與各界商量及聽意見，若每年一檢或只可「機械式檢討」，結果很可能與勞工界意願相反，最低工資水平或反而下跌。有最低工資委員會前成員批評，以往默契是要勞、商及學者成員有共識，「會逐個5毫子咁拗」，今次政府任由3名勞方委員拒簽，屬「無積極作為」。

委會：上次升幅贏通脹 可保購買力學者：偷換概念 說法離地

委員會主席王沛詩稱，現有約2.1萬人薪金處於最低工資料水平，由2017年5月到2019年5月最低工資由34.5元加至37.5元，升幅8.7%，同期綜合消費物價指數升5.2%，「跑贏」通脹3.5個百分點，故相信基層日後仍可維持2019年5月的購買力。

政府經濟顧問歐錫熊補充，2019年5月至2020年12月物價指數升1.7%，而今年上半年通脹輕微，不排除個別月份屬負數。

歐又稱，最低工資水平並非單看通脹，亦要考慮一籃子經濟數據，現時宏觀經濟嚴峻，2019年下半年經濟收縮1.2%，去年全年收縮6.1%，「是二戰後最嚴峻的經濟衰退」。

中大社工系副教授黃洪認為，全球大部分國家最低工資均一年一檢，不能單以今年經濟差就否定此做法。他說，住戶每月入息中位數在兩年間升10.4%，即最低工資升幅「跑輸」大市，窮富差距拉得更闊。他又說，茶餐廳餐價、劏房租金升幅高於整體物價升幅，若以整體物價推演可保持購買力，屬偷換概念，亦是「離地」講法。

勞聯：勞方無人贊成 政府應拒納

職工盟：韓台英今年照加最低工資

年逾60歲的清潔工陳女士時薪37.5元，她說過去兩年一包米都貴了10多元，工資卻一直無加，對政府決定感失望。

勞聯不滿今次決定，認為基層勞工變相4年無人工加，凍結建議未得委員會任何勞方代表贊成，不應提出維持的建議。職工盟表示強烈不滿，形容政府落井下石，稱韓國、台灣及英國等地均如期今年調升最低工資，香港卻倒行逆施，將打擊消費信心，拖垮經濟內需，令香港經濟陷入惡性循環。

廠商會：助紓企業經營成本

中華廠商聯合會歡迎維持最低工資水平，認為做法回應了經濟和就業市場客觀情况，相信能紓緩企業經營成本壓力，為受疫情重創的工商業提供喘息空間。