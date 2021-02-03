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港聞二

涉跟蹤控遊蕩 男生稱想識警嫂

【明報專訊】23歲毅進男生涉多次向一名警員妻子搭訕及拒捕，案件昨於九龍城裁判法院續審。被告自辯稱想結識女事主，故約她及其上司吃飯，「想睇佢哋除罩，一齊解決問題」。暫委裁判官黃子豪問兩者有何關係，被告稱「因為如果對眼好靚，但除罩個樣好普通，點解要認識佢呢？一見鍾情時時有，但會唔會一齊，要睇之後發展！」押後本月24日裁決。

被告鄧梓軒否認各一項遊蕩及意圖拒捕而襲擊他人罪名，暫准保釋。他昨於庭上透露有意加入警隊，去年曾修讀警務班，到過警校參與體能測試，惟因腳患沒繼續上課。

被告表示案發前一天，即去年9月4日，他飯後到九龍城廣場散步，曾到女事主莫雅莉工作的美容院查問線面及按摩療程，被事主上司斥騷擾員工及被商場經理趕走。他在商場徘徊3小時等莫下班，其間一名蔡姓男子上前推開他並表明警察身分，他因擔心事主，故尾隨二人至後巷。

作供警認曾睇報道

官稱考慮證供會否受影響

對於被指意圖拒捕而襲擊4名警員，被告解釋，他被捕時表現合作，警長徐啟迪本告知他可以離開，惟4名警員突然衝上，他推開警長，因見其中一警員用手觸摸警槍，擔心會像西灣河交通警開槍事件，故將該警員的頭按在地上。

另外，警長徐啟迪作供被問是否得悉女事主現任丈夫是警員，徐稱「噚日睇報紙先知」。暫委裁判官黃子豪即表示，考慮其口供準確及可信性時，會考慮他會否受傳媒報道影響。

【案件編號：KCCC 2217/20】

相關字詞﹕毅進 九龍城裁判法院 警嫂 意圖拒捕而襲擊他人 遊蕩罪

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