公證行負責人控包攬訴訟 涉稱「贏先收你錢」助司機索償

索償者：滿意被告一條龍服務

控方指稱，被告方國昌（52歲）是中正公證行的董事、股東及負責人。

索償男子何世文作供稱，2013年5月10日駕駛父親何耀榮的私家車時，在清水灣道被尾隨的紅色小巴碰撞，翌日他於車行維修父親座駕，在車行職員推介下，得知中正公證行。何隨後致電中正，被告在電話中說可收取900元撰寫車輛維修評估報告，但隨後稱可直接代事主索償，若成功會抽取賠償的15%作報酬，「不成功不收費」。

何形容被告是「一條龍服務」，當時因沒相熟律師、「怕麻煩」，及「不醒起」可找法援協助，故接受被告的服務，最終在翌年6月獲得共8萬多元的賠償金，包括維修貴、零件費等。何將當中的15%，即約1.2萬元付予被告的公司。

何同意辯方所稱，被告未有教他誇大索償金額，但不同意被告從沒提及不成功不收費或類似說話，並稱被告言語間曾有「贏了先收你錢」的說法。

法官葉佐文提及，本來車行評估維修費需14萬多元，但被告重新評估後，費用少了約一半。何回應現時才得知，又說滿意被告的服務，因只須向公證行付費。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 251/20】