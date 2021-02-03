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公證行負責人控包攬訴訟 涉稱「贏先收你錢」助司機索償

【明報專訊】公證行負責人涉在2013至14年間包攬訴訟，協助一名因交通意外汽車損毁的男子索償，但要求收取賠償金的15%作報酬。被告否認一項分享訴訟成果罪，案件昨在區域法院審理。索償男子作供表示，被告曾表示「不成功不收費」，但同意被告沒教他誇大索償金額，又表示滿意被告的「一條龍服務」。

索償者：滿意被告一條龍服務

控方指稱，被告方國昌（52歲）是中正公證行的董事、股東及負責人。

索償男子何世文作供稱，2013年5月10日駕駛父親何耀榮的私家車時，在清水灣道被尾隨的紅色小巴碰撞，翌日他於車行維修父親座駕，在車行職員推介下，得知中正公證行。何隨後致電中正，被告在電話中說可收取900元撰寫車輛維修評估報告，但隨後稱可直接代事主索償，若成功會抽取賠償的15%作報酬，「不成功不收費」。

何形容被告是「一條龍服務」，當時因沒相熟律師、「怕麻煩」，及「不醒起」可找法援協助，故接受被告的服務，最終在翌年6月獲得共8萬多元的賠償金，包括維修貴、零件費等。何將當中的15%，即約1.2萬元付予被告的公司。

何同意辯方所稱，被告未有教他誇大索償金額，但不同意被告從沒提及不成功不收費或類似說話，並稱被告言語間曾有「贏了先收你錢」的說法。

法官葉佐文提及，本來車行評估維修費需14萬多元，但被告重新評估後，費用少了約一半。何回應現時才得知，又說滿意被告的服務，因只須向公證行付費。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 251/20】

相關字詞﹕區域法院 公證行 分享訴訟成果罪 包攬訴訟

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