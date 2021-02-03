港聞

港聞二

洪駿軒：有信心參加補選，仲有冇選舉呢？

【明報專訊】洪駿軒為2019年區議會選舉中，首名被褫奪資格的區議員。他表示對裁決失望，正與律師團隊研究判辭的法律觀點，再決定是否上訴，又稱如果補選，他有足夠信心參加，「我反而擔心，究竟以後仲有無選舉呢？」提出呈請的鄭強峰則認為法官的判辭合理，將留意會否舉辦補選。

洪駿軒向本報表示，事前沒想過選舉呈請敗訴，但本案性質有別於其他褫奪議員資格（DQ）事件，相信政府未必會向他追討議員薪金及津貼，他仍會繼續開放辦事處，處理街坊個案。對於有可能負上刑責，他表示倘若為了選舉單張而被起訴或判囚，自己亦無話可說，唯有淡然面對。

鄭強峰：

要對其他建制派呈請有信心

鄭強峰則表示，洪駿軒的選舉單張對他嚴重抹黑，法官裁選舉呈請勝訴，還他一個公道。至於議席懸空後的部署，他說洪駿軒有權提出上訴，會否舉辦補選仍是未知之數，他會留意事態發展，同時繼續做社區工作。他稱除本案，同屆亦有其他建制派入稟選舉呈請，對於其他案件的勝算抱有信心。

法庭裁舞弊

律師：未達刑事舉證標準

對於法庭裁定洪駿軒違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的投訴成立，大律師黃宇逸指出，本案屬民事性質的選舉呈請，採用民事案件的舉證標準，與刑事案件要求的「毫無合理疑點」標準不同，不過由於本案的指控涉及刑事成分，性質嚴重，法庭才對證據的要求較為嚴謹，惟此情况仍未達至刑事案件的舉證標準。

至於將來有候選人指控對手為「保皇黨」會否同樣「中招」，黃宇逸表示，候選人一向不能「亂講嘢」，假如一名候選人缺乏證據下仍作出有關指控，有可能招致一定風險。

廉署表示已留意有關判辭，署方如接獲任何與選舉相關的投訴或轉介個案，或得悉相關資料，必定依法嚴肅跟進。

相關字詞﹕公屋聯會 民主黨 鄭強峰 洪駿軒 觀塘區議會 選舉呈請 2019年區議會選舉

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