洪駿軒：有信心參加補選，仲有冇選舉呢？

洪駿軒向本報表示，事前沒想過選舉呈請敗訴，但本案性質有別於其他褫奪議員資格（DQ）事件，相信政府未必會向他追討議員薪金及津貼，他仍會繼續開放辦事處，處理街坊個案。對於有可能負上刑責，他表示倘若為了選舉單張而被起訴或判囚，自己亦無話可說，唯有淡然面對。

鄭強峰：

要對其他建制派呈請有信心

鄭強峰則表示，洪駿軒的選舉單張對他嚴重抹黑，法官裁選舉呈請勝訴，還他一個公道。至於議席懸空後的部署，他說洪駿軒有權提出上訴，會否舉辦補選仍是未知之數，他會留意事態發展，同時繼續做社區工作。他稱除本案，同屆亦有其他建制派入稟選舉呈請，對於其他案件的勝算抱有信心。

法庭裁舞弊

律師：未達刑事舉證標準

對於法庭裁定洪駿軒違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的投訴成立，大律師黃宇逸指出，本案屬民事性質的選舉呈請，採用民事案件的舉證標準，與刑事案件要求的「毫無合理疑點」標準不同，不過由於本案的指控涉及刑事成分，性質嚴重，法庭才對證據的要求較為嚴謹，惟此情况仍未達至刑事案件的舉證標準。

至於將來有候選人指控對手為「保皇黨」會否同樣「中招」，黃宇逸表示，候選人一向不能「亂講嘢」，假如一名候選人缺乏證據下仍作出有關指控，有可能招致一定風險。

廉署表示已留意有關判辭，署方如接獲任何與選舉相關的投訴或轉介個案，或得悉相關資料，必定依法嚴肅跟進。