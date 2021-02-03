觀塘建制派呈請勝訴 民主黨區議員DQ

呈請人為鄭強峰，答辯人依次為觀塘翠屏區現任區議員洪駿軒，以及翠屏區選舉主任謝凌駿。鄭為該區的前任區議員，在今屆選舉以3822票落敗，不敵4203票當選的洪。

傳單稱對手鄭強峰假獨立

官裁洪駿軒違選舉例

根據高院判辭，呈請方指出，洪駿軒於前年11月的宣傳單張刊登鄭強峰的照片，並寫有「慎防假獨立」、「獨立？但與中聯辦關係密切的謝偉俊同屬建制組織創建力量」等字句，惟鄭已聲明自己與公屋聯會有政治聯繫，亦在出版刊物印有創建力量的標誌，認為洪嚴重攻擊對手的正直品格，甚至違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第26（1）條的「發布關於候選人的虛假或具誤導性的陳述的非法行為」。

法官周家明在判辭指出，「獨立」代表一名候選人不隸屬任何政治組織或團體，鄭強峰已公開聲明自己與建制組織有聯繫，惟洪駿軒仍指控對方「假獨立」，作出虛假或誤導性陳述，目的為阻礙鄭當選。

鄭有申報建制組織聯繫

周官又表示，洪駿軒呼籲選民不投票給鄭強峰，是基於鄭與建制組織有聯繫，而非「假獨立」的指控，惟法庭不能假設選民完全不關注候選人的品格，只會基於候選人的政治聯繫而投票。

周官形容，指控候選人「假獨立」的性質嚴重，即使法庭採納較嚴謹的準則，仍認為本案的虛假或誤導陳述達至關鍵性的程度（materially），可能對選民的投票意向產生影響，裁定呈請方的指控成立。

鄭另指控洪誇大政績

官稱非罕見裁不成立

至於呈請方指控洪駿軒在另一張傳單提及「成功爭取」兩項地區建設項目的說法與事實有出入，周官認為，洪當時為區議員鄭景陽的兼職助理，雖然「成功爭取」的說法可能有誇大，惟候選人在選舉誇大政績並非罕見，裁定洪真誠相信自己為有關項目做了充分工作，令他得以聲稱為街坊「成功爭取」，裁定指控不成立。

民政署：會檢視薪津發放

政制及內地事務局表示， 政府留意到相關裁決，會密切注視答辯人會否在法定限期上訴至終審法院，並作出適當的跟進。民政事務總署亦回應，根據《區議會條例》第32條，如民選議員議席出現空缺，署長會在出現空缺後21天內，藉憲報公告宣布民選議員議席出現空缺。署方亦會檢視有關個案，確保發放酬金、津貼和開支償還款額的安排符合《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》規定。

【案件編號：HCAL3665/19】