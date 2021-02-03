亞博臨時醫院月尾開 醫患分道出入

HKICC共包括6座病房大樓及1座醫療中心，提供816張隔離病牀，以及化驗及診斷等醫療配套服務。每座病房大樓設兩層病房，有獨立升降機，除D座外其餘座數每層有12個病格，D座每層有6個病格。每個病格每小時換氣12次。病房大樓設計採取醫患分隔安排，醫護出入大樓的通道及確診病人進入病房的通道將完全分開，以減感染風險。

同時，HKICC病格門口附近的牆上設有備紫外光燈的傳遞箱，該箱貫通病格內外，兩邊都可開門，方便傳遞樣本瓶等，醫護不用進入病格都可傳物件給病人，減用保護衣。

北大嶼山醫院副行政總監黃立己表示，首階段將從各聯網調配15名醫生、40名護士到HKICC，24小時輪更服務。醫護中有三分之一至一半來自各聯網的內科及急症病房。

輕症送亞博 較重症送臨時院

九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，HKICC及亞博社區治療設施的定位不同。HKICC雖沒深切治療部，但能處理需聞2度氧氣的病人，也可用呼吸機。陳文俊補充，特別輕症的病人，例如無病徵或只有少許發燒，可送到亞博；如較嚴重，需用藥或吊鹽水，或要「聞氧氣」，則可到HKICC。至於最重症，如要聞3度氧氣或以上，則需送到急症醫院。被問HKICC其他病房開啟時間表，以及預計共接收多少病人，羅振邦說要視乎疫情，目前未有確切數據，但強調HKICC能減低急症醫院壓力。

（疫情第四波）