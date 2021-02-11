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聚會3人確診 朗豪坊Uniqlo員工強檢 醫生稱病毒留衣物可活3日 籲頻密光顧者檢測

【明報專訊】本港昨增25宗新冠病毒個案，跌至近一個月最低；源頭不明個案連續兩日維持個位數，昨有4宗。不過昨再現聚會群組，涉朗豪坊Uniqlo 3名售貨員及收銀員參與的11人聚會，至昨日5人確診，包括上述3名Uniqlo員工。衛生署不排除店內有隱形傳播鏈，約80名員工強制檢測，該店關門14日。有專家建議近期頻密光顧的市民盡早檢測。

昨增25確診 近一個月最低

源頭不明兩日單位數

昨有4宗源頭不明個案，患者為家庭主婦及文職人員，佔整體確診16%。過去7天源頭不明比例介乎16%至51%，合共92宗，按周減少54%。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱昨確診兩宗相關個案涉港島區、1月28日舉行的私人聚會，約11人參與，至昨共5人確診、一人檢測不確定。確診者中一人於聚會翌日發病，另有3人為朗豪坊Uniqlo全職或兼職員工。檢測不確定者曾到朗豪坊Uniqlo店工作一天。

張指出，參與聚會的年輕人主要進食及交談，群組感染源未明，加上有3名Uniqlo員工確診，不排除店內有隱形傳播鏈或爆發，故要求於1月14日或之後到訪員工強制檢測。

11人聚會群組 至昨5人確診

被問顧客要否驗，她說目前暫以工作地點作強檢，有顧客確診才考慮擴大檢測範圍。她說確診員工會執拾衣物，但一般情况下，由物傳人的風險很小。

翻查資料，1月30日起確診的患者中，3人在過去14天曾到朗豪坊，其中兩名20歲男子到過堅尼地城如意大樓，一人居住的油麻地文苑樓早前驗出污水陽性；另有一人居於屬深水埗指定區域的鑽石樓。昨有兩確診者住如意大樓。

Uniqlo發言人稱確診員工分別在1月29及30日最後上班，負責銷售、更衣室、貨倉及收銀台，朗豪坊店1月31日起關閉14天，其間約80名員工家居隔離。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，Uniqlo店內傳播可能相對高。他指出若病毒殘留在棉質衣物，可存活2至3日；若病毒落在塑料包裝袋，加上店內有冷氣，病毒可存活4至5天。梁建議市民如近日頻繁到該店、「試好多衫」，應自行檢測。他說如有其他沒參與聚會的店員確診，屆時政府應呼籲顧客檢測。

南山長者之家全院檢疫

另外，救世軍南山長者之家多一名保健員初步確診，累計兩職員、一院友染疫。張竹君說該初確職員沒病徵，2月1日檢測陽性，曾照顧早前確診、居住2樓的長者，但去過另一層工作，故整間院舍約100名院友、70名員工須檢疫。

本港再驗出N501Y變種病毒株，涉早前確診5宗輸入個案，患者由巴基斯坦、愛爾蘭、瑞士及迪拜等地抵港。張竹君稱衛生署化驗所會分析所有合適確診樣本，以監察有否變種，至今只發現輸入個案感染該病毒株，未見本地個案。

昨多兩確診者離世，均為78歲男子，一人去年12月底確診入院，情况惡化需轉送深切治療部；另一人為的士司機，去年11月中確診後情况反覆，曾兩度由危殆轉為嚴重，上月初起一直危殆，昨日不治。本港累計184名染疫者離世。

此外，漁護署昨公布一隻居於元朗的貴婦狗對新冠病毒呈陽性，狗主為確診者。該犬上月底送檢疫，沒相關病徵。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕梁子超 張竹君 衛生防護中心 新型冠狀病毒

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