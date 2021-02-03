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何栢良倡封三跑地盤 料較封大廈有效

【明報專訊】機場三跑群組至昨累計20人確診，包括14名工人，昨增一名工人及4名密切接觸者染疫。，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，群組最早病發的個案至今已超過兩周，相信群組最少出現第二代傳播，他建議政府圍封三跑地盤強制檢測，12小時內完成，避免病毒由地盤傳出社區。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，目前最擔心三跑群組，他稱最早有病徵的患者於1月14日病發，約10日後確診，擔心會否引致廣泛爆發。他建議，政府應圍封三跑地盤，於12小時內完成檢測，相信較目前圍封大廈阻截傳播的效果較大，而非「上游（三跑地盤）不圍封流落來，在下游（大廈）圍封」。

前晚港府圍封4區大廈檢測卻沒確診，被問有否成效，何栢良認為封區檢測有成效，但港府應清晰交代圍封個別大廈的原因，例如前晚選定的4個區域，其中油麻地眾坊街59A號及元朗好彩洋樓，涉及三跑地盤工人，而尖沙嘴金鑾大廈及九龍城隆基大樓，各有一宗源頭不明，如政府解釋清楚封區理據，相信市民接受程度會高一點。

倡封區後再強檢找潛伏

另外，何在港台《千禧年代》表示，當局自1月起強檢的逾百幢大廈，但九成沒通知再檢測，他認為港府應跟進強檢後是否仍有傳播個案，建議高危地區大廈或工作場所，圍封的同時通知相關市民於第5日再驗，找出首次檢測時仍處於潛伏期的個案。

他又表示，本港疫情仍未平穩，源頭不明佔確診個案約三四成，屬高比例。他說本港1月疫情反彈，相信與地盤群組爆發有關，部分確診者居住油麻地和深水埗，有關樓宇環境較擠迫，導致「小區」爆發。

（疫情第四波）

相關字詞﹕何栢良 新型冠狀病毒

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