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兩區三成住戶無應門 政府：或申手令破門

【明報專訊】政府前晚起突擊圍封4個區域實施強制檢測，兩區有三成住戶無人應門，尖沙嘴金鑾大廈比例最多，約60戶中20戶無人應。該廈有多個劏房，業主被要求到場開門，結果劏房內確實無人。民政事務總署表示，在「受限區域」內發現有多個單位住戶無應門，但有理由相信單位內有人，政府可能會採取法律行動，包括驅逐個別人等或向裁判官申請手令破門進入單位。特首林鄭月娥昨表示，無應門單位內居民拒絕強制檢測，將是影響行動成效的因素之一。

前晚起的行動有政府職員上樓拍門，到訪約680戶，當中約121戶無人應門，比例18%。其中尖沙嘴金鑾大廈無人應門比例最高，達三分之一。

政府解釋，該大廈有20戶無應門，初步調查最少一半是空置單位；油麻地受限區域亦有三成單位無人應門，政府稱初步相信其中數戶是空置單位或貨倉。

有劏房業主被要求到場開門

三成住戶無應門的金鑾大廈有多個劏房，其中一名業主楊先生昨早被要求返回大廈協助開門，他說當局擔心有劏房住客故意不應門，但結果發現該批劏房「真係冇人」。他說該廈確診者為其租客，其他住客已隔離及檢測，認為封區檢測「做完會安心啲嘅」。

尖沙嘴金鑾大廈樓上賓館住客卓先生表示，因怕罰款才願檢測。他認為突然封區「好唔方便」，封區時不少人尚未返家，成效如何見仁見智，但感覺當局安排「好求其，似做騷」。

遲解封 茶餐廳料失5位數生意

油麻地和尖沙嘴限制區於昨中午時分完全解封，解封前受限區內商戶獲准返舖，但受封鎖影響，早上時段未能照常營業。油麻地新填地街150號地下一間茶餐廳負責人龍小姐稱，昨晨7時許向檢疫人員登記資料後獲准返回店內，但至早上10時半仍未完全解封，檢疫人員亦不肯透露原因。她形容損失5位數營業額，「成個早餐做唔到，損失一萬幾千，封完區到下午啲客都唔敢嚟，呢啲損失都未計。」

油麻地永星里2號B地下花店負責人返回店舖後一直等解封，他說不擔心感染，又稱封區行動令他損失逾半生意，但認為「疫情拖吓仲死，政府要做都冇辦法，疫苗早啲出到嚟打咗就放心」。

（疫情第四波）

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