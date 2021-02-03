前晚封區零確診料花40萬 林鄭：不覺勞民傷財

政務司長張建宗前日預告未來10日每日封區檢測，即晚圍封4區。綜合政府公布，4區共驗1703人，沒發現確診，3區共有20人沒接受強制檢測，各被罰款5000元，其中最多在油麻地受限區，有16人。政府至昨早封區8次，其中6次都沒發現確診，除了上述4區，另有麗港城及東發大廈。

否認便宜檢測公司

港府於1月23日首次在佐敦設「受限區域」，驗了7000人，找出13宗確診，林鄭月娥當時形容行動具成效，有助切斷傳播鏈。林太昨早於行政會議前表示，希望走在傳播感染之前，因此不能以單一行動、找出多少確診來量度成效。她又稱，每次選擇哪裏為「受限區域」是科學亦是判斷，因「有時不可能百分百科學性、機械性地」知哪區是最值得做，但她不覺得勞民傷財。

林太又否認封區是「便宜了檢測公司」，並稱每個檢測240元，（檢測公司）遠遠不能回本。

陳肇始：圍封考慮樓齡結構

同時，陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，封4區沒確診令人「安心」。對於前晚油麻地受限區在過去14天沒確診，市民對圍封準則感疑惑，她解釋，準則包括有否確診、個案數目、個案間的關聯、是否源頭不明等，同時考慮樓宇樓齡、結構、管理、污水檢測結果等。

商戶斥擾民 區議員促交代理據

前晚被封的尖沙嘴金鑾大廈內有多個商戶，不少顧客被迫在商舖度宿，前晚光顧大廈內髮型屋的何小姐，準備離開時大廈被封鎖，她與約30多40名髮型屋職員及顧客，需在單位內留宿，有人在洗頭牀睡覺，有人坐在椅上休息，形容行動事出突然，但只能嘆自己「不好彩」。

位於元朗好彩洋樓附近的食肆Bro 3 Food負責人Sam表示，前日傳出封區消息，附近店舖均急關門，一帶頓成死城，最後僅封一廈，更沒發現確診，認為封區擾民。他批評林鄭月娥死撐「有成效」、永無認錯，認為香港應參考台灣封關「忍個幾月，好過咁樣搞成年幾」。

民主黨九龍城區議員郭天立稱，隆基大樓B至D座未有確診，批評封區決定荒腔走板，且不合比例。民主黨促交代封隆基大樓理據，切勿「為封區而封區」，勞民傷財、成效不彰之餘，亦嚴重擾民。

（疫情第四波）