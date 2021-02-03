港聞

港聞二

前晚封區零確診料花40萬 林鄭：不覺勞民傷財

【明報專訊】政府前晚突然圍封4個位於油麻地、尖沙嘴、九龍城及元朗的受限區，動員1011人為受限區內共1703人強制檢測，但沒發現確診，以每人檢測240元推算，一夜檢測料耗用逾40萬元，多區居民怨擾民。特首林鄭月娥昨說，「不覺得這是勞民傷財，是非常值得做」，不能以找出多少確診量度行動成效，又稱選擇受限區「是科學亦是判斷」，不能百分百科學性。食物及衛生局長陳肇始則認為，圍封4區沒找出確診是令人「安心」。

政務司長張建宗前日預告未來10日每日封區檢測，即晚圍封4區。綜合政府公布，4區共驗1703人，沒發現確診，3區共有20人沒接受強制檢測，各被罰款5000元，其中最多在油麻地受限區，有16人。政府至昨早封區8次，其中6次都沒發現確診，除了上述4區，另有麗港城及東發大廈。

否認便宜檢測公司

港府於1月23日首次在佐敦設「受限區域」，驗了7000人，找出13宗確診，林鄭月娥當時形容行動具成效，有助切斷傳播鏈。林太昨早於行政會議前表示，希望走在傳播感染之前，因此不能以單一行動、找出多少確診來量度成效。她又稱，每次選擇哪裏為「受限區域」是科學亦是判斷，因「有時不可能百分百科學性、機械性地」知哪區是最值得做，但她不覺得勞民傷財。

林太又否認封區是「便宜了檢測公司」，並稱每個檢測240元，（檢測公司）遠遠不能回本。

陳肇始：圍封考慮樓齡結構

同時，陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，封4區沒確診令人「安心」。對於前晚油麻地受限區在過去14天沒確診，市民對圍封準則感疑惑，她解釋，準則包括有否確診、個案數目、個案間的關聯、是否源頭不明等，同時考慮樓宇樓齡、結構、管理、污水檢測結果等。

商戶斥擾民 區議員促交代理據

前晚被封的尖沙嘴金鑾大廈內有多個商戶，不少顧客被迫在商舖度宿，前晚光顧大廈內髮型屋的何小姐，準備離開時大廈被封鎖，她與約30多40名髮型屋職員及顧客，需在單位內留宿，有人在洗頭牀睡覺，有人坐在椅上休息，形容行動事出突然，但只能嘆自己「不好彩」。

位於元朗好彩洋樓附近的食肆Bro 3 Food負責人Sam表示，前日傳出封區消息，附近店舖均急關門，一帶頓成死城，最後僅封一廈，更沒發現確診，認為封區擾民。他批評林鄭月娥死撐「有成效」、永無認錯，認為香港應參考台灣封關「忍個幾月，好過咁樣搞成年幾」。

民主黨九龍城區議員郭天立稱，隆基大樓B至D座未有確診，批評封區決定荒腔走板，且不合比例。民主黨促交代封隆基大樓理據，切勿「為封區而封區」，勞民傷財、成效不彰之餘，亦嚴重擾民。

（疫情第四波）

相關字詞﹕陳肇始 封區 林鄭月娥 受限區域

上 / 下一篇新聞

鄧炳強：說國安法檢控率低言之尚早 實施7月拘97人控8人 稱罪行嚴重須仔細蒐證
鄧炳強：說國安法檢控率低言之尚早 實施7月拘97人控8人 稱罪行嚴重須仔細蒐證
慰問遭拖行早產婦 鄧：不同意警「唔啱」 事主：感受不到真誠 兒子貧血駁呼吸機
慰問遭拖行早產婦 鄧：不同意警「唔啱」 事主：感受不到真誠 兒子貧血駁呼吸機
指反修例示威者亢奮似吸毒
指反修例示威者亢奮似吸毒
未理港大叫停 學生會如期放映《地厚天高》
未理港大叫停 學生會如期放映《地厚天高》
何柱國賣股 內房太子女3.7億掌星島 老報第三度易主 再有內地資金買港媒
何柱國賣股 內房太子女3.7億掌星島 老報第三度易主 再有內地資金買港媒
美食車收入跌九成 「無後路」未有營運者退出
美食車收入跌九成 「無後路」未有營運者退出
學者：疫下食肆轉做外賣「搶客」 經營更難
學者：疫下食肆轉做外賣「搶客」 經營更難
記者曾赴「礦機招商會」 瑞鑫稱參觀者「特約觀眾」
記者曾赴「礦機招商會」 瑞鑫稱參觀者「特約觀眾」
染髮遇突襲 狼狽等放行 圍深水埗佐敦 天水圍警遲20分鐘封區
染髮遇突襲 狼狽等放行 圍深水埗佐敦 天水圍警遲20分鐘封區
家長憂小孩檢測「屙唔出」 職員稱不必驗
家長憂小孩檢測「屙唔出」 職員稱不必驗
兩區三成住戶無應門 政府：或申手令破門
兩區三成住戶無應門 政府：或申手令破門
何栢良倡封三跑地盤 料較封大廈有效
何栢良倡封三跑地盤 料較封大廈有效
聚會3人確診 朗豪坊Uniqlo員工強檢 醫生稱病毒留衣物可活3日 籲頻密光顧者檢測
聚會3人確診 朗豪坊Uniqlo員工強檢 醫生稱病毒留衣物可活3日 籲頻密光顧者檢測
亞博臨時醫院月尾開 醫患分道出入
亞博臨時醫院月尾開 醫患分道出入
觀塘建制派呈請勝訴 民主黨區議員DQ
觀塘建制派呈請勝訴 民主黨區議員DQ
洪駿軒：有信心參加補選，仲有冇選舉呢？
洪駿軒：有信心參加補選，仲有冇選舉呢？
公證行負責人控包攬訴訟 涉稱「贏先收你錢」助司機索償
公證行負責人控包攬訴訟 涉稱「贏先收你錢」助司機索償
與警審視被檢文件 官准《蘋果》延期限
與警審視被檢文件 官准《蘋果》延期限
涉跟蹤控遊蕩 男生稱想識警嫂
涉跟蹤控遊蕩 男生稱想識警嫂
最低工資維持37.5元 10年首凍結 政府：經濟深度衰退 工會：向基層落井下石
最低工資維持37.5元 10年首凍結 政府：經濟深度衰退 工會：向基層落井下石
信和地盤引入淨能櫃 逐步淘汰柴油發電機
信和地盤引入淨能櫃 逐步淘汰柴油發電機
沙嶺官地被剷林霸佔 涉事團體：從沒動議建龕場
沙嶺官地被剷林霸佔 涉事團體：從沒動議建龕場
民政署口罩供建制鄉事會 11區會無份 總數1700萬個 27鄉主動索取獲279萬枚
民政署口罩供建制鄉事會 11區會無份 總數1700萬個 27鄉主動索取獲279萬枚
建制倡改立會議規 禁點人數 表決前召議員 減發言時間 委員會人數設上限
建制倡改立會議規 禁點人數 表決前召議員 減發言時間 委員會人數設上限
視像述職 習表明擔憂港疫情 林鄭：習近平不關心反而不合理
視像述職 習表明擔憂港疫情 林鄭：習近平不關心反而不合理
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「數碼之源」雕塑變垃圾叢 深水埗區會一致通過拆走
【Emily】「數碼之源」雕塑變垃圾叢 深水埗區會一致通過拆走
【Emily】話自己體質「超級敏感」 唐唐冇去深圳打疫苗
【Emily】話自己體質「超級敏感」 唐唐冇去深圳打疫苗
【Emily】委會倡煙稅倍增 料屆時每包賣$100
【Emily】委會倡煙稅倍增 料屆時每包賣$100
【Emily】環團派250萬個「新生」利市封
【Emily】環團派250萬個「新生」利市封
【Emily】阿彪挑羅致光機 邀辯失業援助金
【Emily】阿彪挑羅致光機 邀辯失業援助金