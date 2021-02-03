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染髮遇突襲 狼狽等放行 圍深水埗佐敦 天水圍警遲20分鐘封區

【明報專訊】港府昨連續第二晚突擊圍封多區強制驗新型冠狀病毒，昨晚被封的深水埗、佐敦及天水圍受限區有不少非居民被困，其中深水埗街頭出現多名頭包保鮮紙的染髮客，佐敦有中學生補習後一度被困區內，驗完才能離開。至於天水圍天恒邨恒樂樓昨晚7時被列為受限區後，過了約20分鐘才有警員到場封區。有區議員質疑封區成效不彰、準則不明，又擔心若有街坊因未及返家，政府會派人破門。

深水埗廈沒不明個案 政府：污水陽性

政府昨晚7時許宣布即時圍封3區，其中深水埗受限區包括基隆街239至263號、南昌街89號、大南街256至280號、北河街60至74號一帶範圍內的17幢大廈。翻查資料，該處過去14日只有大南街260號有3宗確診，全部並非不明個案，政府昨晚稱因相關大廈的污水對呈陽性，疑內有隱形患者。

昨晚約7時，深水埗有不少店舖已落閘，尚餘少數髮型屋等仍營業，數名染髮客被政府職員要求到北河街街市附近的臨時帳篷登記。有染髮客向警員展示前日的檢測結果後，獲放行離開，他們離開時頭上仍包着保鮮紙、滿頭染髮劑。

7時封大南街 明哥稱派完飯

大南街「北河同行」飯店在受限區內，封區時正在店內的店主陳灼明（明哥）獲他人送飯。明哥表示，他於昨晚7時派完飯，取飯者、義工和員工及時離開，住受限區內的明哥留店收拾、食飯及看電視及等政府職員指示。他說兩日前檢測，結果陰性，若有需要會再驗。

至於佐敦受限區範圍包括長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322至326A號，當中僅長樂街24號在最近14日有5宗確診，首宗為機場三跑地盤群組個案；該廈對面馬路的德威大廈，以及相隔一個街口的百樂大廈，沒個案也被封。

區議員憂街坊未及返家遭破門

4名女學生昨晚在百樂大廈補習，7時許放學時遇封區未能離開，其中一人的媽媽吳女士在封鎖線外與職員周旋。最終民政處安排4名學生先採樣，警員登記家長及學生資料後讓4名學生離開。油尖旺區議會副主席余德寶表示，昨晚已是油尖旺第五次封區，除了首次封區，其餘數次都找不到確診，質疑封區做「大龍鳳」、勞民傷財。余說，政府封區準則令人摸不着頭腦，他曾向民政專員查詢，獲告知被圍封的大廈沒環境污染、沒污水樣本驗出陽性，不知為何要封，且很多市民未必朝九晚六工作，估計封區時很多人未回家，「政府是否要破門而入？」

此外，過去14日有8宗確診的天水圍恒樂樓也被列為受限區，政府昨晚7時06分公布恒樂樓列為受限區，警方約7時23分才到場，多名警察箭步衝前設封鎖線，更一度把封鎖線拉至旁邊的恒俊樓，及後才收起該處封鎖線。有居民表示自己已檢測，要求離開受限區，但不獲放行。居民一度鼓譟，質疑若生計受損，是否由政府賠償。

警方發言人回應稱，會按既定程序及考慮實際情况於受限區採取適當行動， 如設封鎖線以助相關部門執法。

王百羽：未見有居民趁空檔離開

天恒區議員王百羽表示，沒留意到居民趁公告封鎖後及警方到場前的空檔離開，「本身恒樂樓都做了（強制檢測），如果要走，做了檢測其實已經會走」。他認為，政府前晚封4區，最後都沒確診，「現在政府在做的，是林鄭的政治任務，是習近平要求的小區清零，是回應這個，不是回應香港市民」，是「純粹擾民」。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕清零 強制檢測 封區 疫情第四波 新型冠狀病毒

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